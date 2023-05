El candidato de los 15.000 pasos diarios

La Organización Mundial de la Salud recomienda caminar como mínimo 10.000 pasos al día, en torno a siete kilómetros, un ejercicio físico imprescindible para mantener unos hábitos de vida saludables. Es una distancia que la mayoría de los alcaldables están cubriendo en esta campaña de las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo, conscientes de que en estas dos semanas previas a la votación tienen que poner toda la carne en el asador si quieren conseguir el respaldo de sus vecinos. Pero hay un candidato que ha superado con creces esta media y no baja de los 15.000 pasos diarios que equivaldrían a unos once kilómetros. Así lo recoge la medición que ha realizado su equipo en los últimos días a través de una aplicación del teléfono móvil. Es el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat (Albuñol, 1944), que está recorriendo todas las calles y barrios del municipio que gobierna bajo las siglas del PP desde junio de 1995.

Puerto de Aguadulce, mercado de abastos, Paseo Marítimo, Urbanización, mercadillos, Las Marinas, Solanillo, Cortijos de Marín, El Parador... no hay rincón que no se haya pateado con los integrantes de su candidatura para repartir la publicidad electoral y participar en los distintos encuentros en formato de "café con vecinos". La agenda no baja de las doce horas diarias y la programación se queda corta porque sus incursiones en los barrios se suelen prolongar, al igual que el horario previsto porque no esquiva una conversación a pie de calle. Ha mantenido reuniones -y algunas están pendientes para los próximos días- con representantes de los colectivos de inmigrantes (rumanos, marroquíes, senegaleses) y la comunidad gitana, aficionados taurinos, jóvenes, comerciantes y taxistas, hermandades, asociaciones de padres y madres de alumnos y asociaciones de vecinos de todo el término municipal.

Las reuniones sectoriales y el puerta a puerta son los ejes de su estrategia electoral, una campaña a la antigua usanza sin exotismos ni moderneces en tiempos de tecnopolítica y segmentación en redes sociales. A sus 79 años, de los que 28 los ha dedicado a la gestión municipal al frente de la corporación del Ayuntamiento de Roquetas, no ha querido bajar la guardia ni a lo largo de la legislatura y mucho menos en las semanas previas a la cita con las urnas. Sale, según reconoce, con "la misma ilusión y ganas" que en su primera campaña ahora que está inmerso en la octava. Quiere llegar a todos, también a los que ni le votaron ni le votarán, para trasladar y exhibir un mensaje sin filtros que se cimenta en la transformación que ha experimentado la localidad desde que cogió el bastón de mando.

Teatro Auditorio, Plaza de Toros, centro comercial, variante, semienlace de la A-7, mercado de abastos, retén de bomberos, agua desalada y hospital en construcción forman parte de un legado que enumera en cada encuentro con sus vecinos. Además de ser un referente turístico del litoral mediterráneo, Roquetas ha pasado de 36.000 habitantes a los 102.000 residentes de más de cien nacionalidades que tiene hoy. Más allá de las luces y sombras de su gestión municipal, Gabriel Amat ofrece entrega y sacrificio desde el primer día, incluso en su etapa en la que compaginó su actividad local con la presidencia del PP y de la Diputación. Tuvo que dar el salto para coser un partido dividido a partes iguales y lo situó como fuerza más votada en la provincia.

A las siete y poco de la mañana ya estaba recibiendo vecinos en el consistorio para poder estar antes de las diez en la sede de la institución supramunicipal en la calle Navarro Rodrigo de la capital. Pero ese tiempo pasó y desde hace años ha querido concentrar todo su esfuerzo en la localidad en la que se afincó a finales de los años setenta este empresario de la construcción de invernaderos con 200 trabajadores. Una década más tarde -en 1987- entró como concejal de Urbanismo y en 1991 se convertiría en el portavoz de un equipo de gobierno que ha mantenido la hegemonía desde entonces. Es el corcho que siempre sale a flote, un todoterreno de la política dotado de un teflón que hace que ninguna zancadilla ni escándalo haga mella en su crédito electoral a pesar de las dificultades crecientes de un escenario de voto cada día más fragmentado.

Cuando termina cada jornada de trabajo a última hora de la tarde, normalmente con reunión sectorial o encuentro con vecinos, repasa la programación del día siguiente para no dejar ningún rincón sin visitar y anima al resto de los candidatos y equipo de trabajo. ¡A descansar, mañana más! Siempre queda mucho por hacer, también en una localidad que ha transformado en los últimos treinta años. Los que vaticinaban desde hace tiempo una 'operación renove' en Roquetas tendrán que esperar, como mínimo una legislatura, porque hay Gabriel Amat para rato. Es el candidato de los 15.000 pasos diarios.