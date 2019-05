Ismael Torres (PP) ha comenzado ya la ronda de reuniones con los partidos para formar Gobierno y regresar a la Alcaldía de Huércal de Almería cuanto antes. Los populares se quedaron a solo 18 votos de la mayoría absoluta en el municipio, unos resultados que, si bien en la candidatura se confiaba en una victoria, sí que sorprendieron por la forma en la que se produjo, con tres escaños -finalmente dos- de ventaja sobre sus grandes rivales, el PSOE. quien, junto con los independientes de Grinp y VHA, ahora integrados su candidatura, habían gobernado los últimos meses tras la moción de censura que acabó con Torres fuera del sillón.

“La lectura que hacemos es muy sencilla: Justicia”, afirma Ismael Torres a la hora de hacer balance del resultado de las Elecciones Municipales para Diario de Almería. Para él, “el pueblo ha hablado y ha dicho que no quería la moción de censura y que no querían al Partido Socialista; el pueblo quiere un gobierno popular de Ismael y su gente. Hemos demostrado que se puede trabajar preocupándose por la gente y trabajando por la gente”, comenta el ganador de los comicios.

La previa de las Elecciones Municipales era totalmente imprevisible. En Huércal de Almería había triunfado el socialismo en las pasadas Generales, “pero en la política los resultados electorales dependen de mil cosas; la política es muy volátil y de un día para otro cambia todo”, reconoce Torres, quien esperaba “un buen resultado, porque a la gente en la calle se le notaba indignada”. “Ya dije que la frase que más he escuchado ha sido la de “Ismael, qué ganas tenemos de que vuelvas” y eso es un síntoma. También la unión de otros partidos, la situación nacional... Todo era una incógnita y era muy difícil hacer predicciones, pero me sorprendió sacar ocho concejales y quedarnos solo a 18 votos de la mayoría absoluta. Al final es el premio de los vecinos de Huércal al trabajo bien hecho, a la entrega y al sacrificio personal de gente que ha dejado muchas cosas de lado para trabajar por su pueblo”, añade.

Torres ya ha iniciado las conversaciones con otros partidos pero también tiene que reunirse con el suyo “para enfocar dónde queremos ir, con el objetivo de hacer lo mejor para Huércal”. Ahora mismo “se barajan todas las posibilidades” aunque “en los últimos años hemos estado pactando con ciertos partidos y personas que no eran dignos de trabajar por su pueblo. Barajamos tanto acuerdos puntuales como pactar -Ciudadanos o Vox le darían el concejal que le falta para la mayoría absoluta-, pero no me voy a equivocar otra vez al hacer un pacto”, señala porque “encima de todo está el beneficio de todos los huercalenses”.

La opción de gobernar en minoría también está presente. Con ocho concejales, Torres tiene al alcance de su mano sacar adelante proyectos con acuerdos puntuales, ya sea con el voto de Cs o Vox como el de otras formaciones con representación. “Creo que es bueno para el municipio que haya esa negociación y el poder establecer acuerdos puntuales con cada partido de los otros cuatro que han obtenido representación; eso podría ser sano para la democracia”, apunta.

El objetivo es el de cerrar todo esta semana. “Me gusta hacer las cosas de forma inteligente y que el acuerdo que tomemos internamente en el partido sea entre todos”, dice. “La gente quiere certidumbre lo antes posible, para eso nos han votado”, añade.

Por último, el candidato electo para regir Huércal de Almería afirma estar “trabajando desde fuera del Ayuntamiento” en algunos asuntos como “la Escuela de Verano o en licitar y adjudicar la piscina”, sin olvidarse de uno de los objetivos prioritarios que se marcaba en campaña. “Que el pueblo se limpie y esté bonito debe ser inmediato porque la gente está esperando el cambio y lo va a tener”.