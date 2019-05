Cuando este redactor quedó con Juan José Bonilla para realizar la que sería su primera entrevista pública como dirigente de Vox en El Ejido, los minutos iniciales de la conversación giraron en torno a su invernadero de calabacinos. Una vez terminó la charla, fuimos a visitarlo. Los frutos, incipientes por entonces, han crecido con vigor y están listos para su cosecha en este mayo que avanza.

Una alegoría casi perfecta de la trayectoria de Juan José Bonilla en los dos últimos meses. Por entonces llevaba apenas unos días como coordinador de Vox en El Ejido y el panorama que se abría ante sus ojos, amén de ilusionante, estaba preñado de incertidumbre. Hoy, no mucho tiempo después y tras haberse metido de lleno en el día a día político del municipio,es el candidato a la alcaldía ejidense por la formación de derechas y comparte ‘pole position’ con Francisco Góngora (PP) para una batalla que se prevé muy reñida y de resultado incierto, pero que podría hacerle alcalde de El Ejido a poco que los resultados del 26M se parezcan a los del 28A.

"Saldremos a por todas, con la intención de ganar”, defiende. Desde luego, su partido lo hizo con contundencia en las Generales, cuando recogió de las urnas 2.258 votos más que el Partido Popular. Pero las Municipales, ya se sabe, son otra cosa

Pero Bonilla no vive de la agricultura, que la tiene más como un hobby que como su profesión. Al igual que su esposa, a la que conoció en la Facultad de Derecho de Granada y con la que tiene dos hijas, el candidato de Vox en El Ejido es abogado en ejercicio y, de hecho, dirige un bufete codo con codo con ella. A partir de junio, salvo una debacle no prevista, aparcará por cuatro años sus quehaceres laborales y se entregará a tiempo completo a la política municipal. “Y mi mujer no está muy contenta con esto”, comenta con cierta sorna siempre que tiene ocasión.

“No me gusta poner un techo, pero tampoco me gusta perder ni a las canicas”, repite como un mantra cuando se le pregunta por sus expectativas electorales. “Saldremos a por todas, con la intención de ganar”, defiende. Desde luego, su partido lo hizo con contundencia en las Generales, cuando recogió de las urnas 2.258 votos más que el Partido Popular. Pero las Municipales, ya se sabe, son otra cosa. Y luego vendrá el asunto de los pactos, así que el hecho de ser el más votado, de producirse, tampoco le garantizaría la alcaldía.

“Vamos con una lista de gente sin trayectoria política, hombres y mujeres autónomos y trabajadores que queremos contribuir a cambiar El Ejido”

Bonilla despeja con afabilidad la alusión a las aguas turbulentas que, cuentan, rodean a la agrupación ejidense de Vox. Tiene muchos amigos, sí, pero también detractores. La forma en la que fue elegido coordinador y la consecuente destitución de su antecesor, Francisco Cara, está generando mucha controversia, y también la ‘sospecha’ de que anteriores cargos del PAL de Juan Enciso están detrás de la candidatura. “Vamos con una lista de gente sin trayectoria política, hombres y mujeres autónomos y trabajadores que queremos contribuir a cambiar El Ejido”, responde al respecto.

“No estoy en Vox por venganza”, fue el titular de aquella entrevista. Bonilla perdió a su padre a manos de un inmigrante hace 19 años, en uno de los sucesos violentos que desencadenaron los tristes disturbios de El Ejido. Y la gente lo cree. De hecho, predica con el ejemplo, pues los inmigrantes son mayoría entre sus clientes del despacho de abogados y tiene a varios trabajando legalmente en sus invernaderos.

Su inexperiencia política frente a otros candidatos que llevan años en el ayuntamiento (Góngora, Alarcón, López Escobar...) puede ser su gran hándicap, pese a que en 2012 se presentó a las Autonómicas con una formación fundada por él mismo, el Partido Hortofrutícola Andaluz. El pueblo decidirá, aunque, mientras, todos miran a Bonilla.