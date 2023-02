Accesos A7-Puerto de Almería: Prioritarios y necesarios

Almería ha alzado la voz. Tocaba hacerlo. La paciencia de la provincia tiene un límite y éste se ha sobrepasado con el proyecto de la conexión de la A-7 con el Puerto de Almería. Abandonado en el baúl de los recuerdos, de los sueños rotos, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de la ciudad y los empresarios exigen con razón que el Puerto de Almería deje de ser el único de interés general del Estado que no tiene un acceso directo a las instalaciones portuarias.

La necesidad es sangrante. La ausencia de este acceso directo limita el crecimiento de los tráficos marítimos, daña la competitividad del tejido empresarial almeriense y perjudica de forma ostensible la circulación de coches a su paso por la rotonda de Pescadería, puerta de entrada o de salida a la ciudad. Para la Autoridad Portuario de Almería (APA), contar con una vía directa de vehículos pesados a la dársena y a la zona de servicios del puerto supone una gran mejora en accesibilidad a la vez que se descongestiona la entrada de la capital.

Después de muchos años de espera, en los últimos meses se ha pisado el acelerador. Rosario Soto, presidenta de la APA, ha sentido que es ahora o nunca el momento de tratar de solucionar un desperferfecto comunicativo que sufre la ciudad y que le lastra como potencia nacional exportadora. La situación actual es que está concluido el estudio de alternativas y ya se ha seleccionado la mejor opción en acuerdo con Carreteras. El siguiente paso sería sacar a licitación la redacción del proyecto. En caso de que el Gobierno carezca de partida presupuestaria, la presidenta de la APA, ha brindado la posibilidad de adelantar el coste de dicha licitación con fondos propios de la Autoridad Portuaria.

Para la presidenta es fundamental que la Administración central se ponga manos a la obra, y espera que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, conceda el encuentro que tanto ella como la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, le solicitaron a principios de mes para tratar este asunto y sobre el cual aún no han recibido respuesta.

La regidora también muestra su pesar por esta situación y recuerda que el Ayuntamiento de Almería aprobó recientemente una moción en Pleno para instar al Gobierno de la nación a que ejecute la conexión. “La ciudad no puede esperar más para contar con una vía directa de la autovía al puerto ya que esta situación condiciona no solo el crecimiento y desarrollo de las instalaciones portuarias y el desarrollo de sus empresas, también la circulación de los vehículos a la entrada y salida de la capital, provocando el malestar de los ciudadanos, especialmente de los vecinos, debido a los atascos y el ruido que conlleva”.

A pesar de los dimes y diretes de los últimos días, con mensajes cruzados, voluntad para hallar una solución existe entre administraciones y ahora todo depende de cuándo se licite. Este pasado viernes, el secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, aseguraba que “en los próximos meses” se llevará a cabo esta licitación, que será “el primer paso para que estas obras sean una realidad”.

¿Y qué puede suponer esta licitación y hacer por fin realidad la conexión del Puerto con la A-7? Un antes y un después para la ciudad, uno de los grandes logros en cuanto a infraestructuras se refiere de las últimas décadas. Según los datos de la Fundación Bahía Almeriport, el número de camiones que accedieron al Puerto de Almería en 2022 fueron unos 1.507,7 al día, es decir, 62,8 a la hora. Para 2026, la previsión es de 2.206 diarios, 91,9 a la hora. A esto hay que sumar los vehículos particulares que circulan cada día por la misma vía procedentes de Roquetas de Mar, Vícar y otros municipios del poniente y que se incrementan en época vacacional por la localización de segundas residencias de vecinos de la capital en esa zona.

“Desde la Fundación Bahía Almeriport consideramos que de no realizarse la conexión directa se estaría condenando al Puerto de Almería, a la comunidad portuaria, empresarios y ciudadanos al colapso por la falta de infraestructuras”, apuntaba Diego Martínez-Cano. Y es que además de todo lo citado, el cuello de botella que se produciría de no materializarse las conexiones, provocaría que el Puerto de Almería perdiera competitividad y las empresas se marcharan a otros cercanos.

“Los crecimientos en tráficos de mercancías se sustentan en planes estratégicos de empresas que miran a largo plazo; si las compañías ven que se puede producir estrangulamiento en la circulación optarán por desviarse a otros lados. Esto supone a corto-medio plazo pérdida de tráficos, porque ya no solo es que no crecerían, sino que el tráfico actual puede perderse porque en la planificación de las compañías consideren que Almería no satisface sus necesidades. Así que corremos el riesgo de no crecer y de perder tráficos”, indicaba Eduardo López Godoy, administrador del Grupo López Guillén.

En la misma línea se manifestaba el CEO de Ronco, Daniel Sánchez. “Estamos convencidos de que si existiera un acceso directo de la A7 al recinto portuario esa descongestión del tráfico sería manifiesta y se podrían incrementar en volúmenes significativos los tráficos de mercancías”.

Hay consenso. Con matices, pero queda claro que Almería no puede pasar ni un minutos más sin tener un acceso directo desde la A-7 hasta el Puerto. Puede y debe de ser el inicio de una transformación histórica. Toca ponerse a trabajar por la ciudad.