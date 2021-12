Agricultores de Almería se unen a los camioneros ante su anunciada huelga navideña

Mucho se viene hablando de la previsible y esperada huelga de los transportistas, que en la provincia de Almería, con un sector económico basado en la agricultura y por ende en la exportación de productos frescos, podría dar lugar a unas pérdidas devastadoras. O así por lo menos lo afirman desde la comercialización, cooperativas y alhóndigas. Luis Miguel Fernández, gerente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal), corrobora este hecho, más aún por las fechas elegidas, en vísperas de una fecha tan señalada como la Navidad, donde el consumo se multiplica también en el caso de los productos del campo.

El representante de la comercialización entiende el paso de estos profesionales al ver cómo se ha encarecido su actividad hasta límites insostenibles, y de no haber servicios mínimos, algo que según ha podido saber Diario de Almería aún no está ni encima de la mesa, podría suponer la ruina para el sector de las frutas y hortalizas. También, claro, de la planta ornamental que en la provincia tiene cada vez un mayor peso específico y que igualmente en estas fechas tiene su punto álgido de comercialización.

En principio, la huelga está planteada en firme entre el 20 y el 22 de diciembre, y en este momento, así sigue confirmada, pues la tensión entre la patronal y el Gobierno continúa y no se ha llegado a acuerdo alguno en las principales líneas rojas. Es más, los transportistas se están uniendo más aún y amenazan con una huelga de carácter indefinido.

“Las negociaciones del comité nacional continúan y la intención de paro por desencuentros con el Ministerio continúa. Lo que termine pasando se sabrá esta misma semana, donde hay previstos dos encuentros más”, explica Andrés Belzunces, presidente de la Asociación de Transporte Terrestre de Mercancías de Asempal, quien avisa que la intención de llevar a cabo el paro es más firme que nunca, “ya que anteriormente el Gobierno prometió algo que no ha cumplido y en este caso la tensión es mayor que nunca. Si el Ministerio de Transporte temina cediendo en los puntos más importantes se podrá desconvocar”.

Dentro de las reivindicaciones, cabe destacar que tras un primero de paquete de medidas presentado por el Ministerio que en nada satisfizo al comité, el Gobierno trasladó un segundo paquete donde ya se establecía una limitación para que la carga y descarga no la realicen los camioneros, aunque sin llegar a prohibirlo. Este es precisamente uno de los puntos más enquistados. “Es ese, junto al intercambio de palés y la falta de seguridad en las áreas de descanso son los principales objetos de desencuentro”, reconoce Belzunces.También limita, pero no prohíbe, la revisión de precios del diésel. Entre el resto de propuestas trasladadas por el Gobierno al comité, rechazadas por ahora, se afirma que no se introducirá ningún peaje a los transportistas sin el consenso del sector.

Los transportistas almerienses, y por extensión del resto del país, se han encontrado ahora también con el apoyo de muchos agricultores de la provincia, quienes entienden que su sector adolece de problemas similares. Los que tienen esta postura denuncian que las comercializadoras los están presionando para meter género y mandarlo antes de que lleguen los días de parada, para lo que piden a través de las redes sociales que hagan caso omiso a dichas demandas.