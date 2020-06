Miguel Vargas, presidente de CASI: "Los hechos que se relatan son falsos y los denunciantes saben que mienten a la masa social de la cooperativa"

Después del comunicado que hoy ha trascendido desde seis de los miembros de la Junta Rectora de CASI, con presencia en el Consejo, en relación a los acuerdos que se están adoptando por parte de la dirección de la cooperativa, donde se ponen en tela de juicio proyectos como Holanda o Verdita, con la producción y comercialización de este tomate desde hace pocos meses. El presidente de la cooperativa, Miguel Vargas, hace llegar a este medio de comunicación una carta abierta para que los socios de la cooperativa y toda la sociedad almeriense conozca la realidad de la gestión desde que llegara al cargo y hasta día de hoy.

COMUNICADO DE MIGUEL VARGAS, PRESIDENTE DE CASI

Ante los hechos relatados en un medio de comunicación y difundidos también a través de las redes sociales, por parte de miembros del Consejo Rector de la Cooperativa, que vienen a dañar gravemente la imagen de la entidad, en mi condición de socio y presidente de CASI quiero exponer las siguientes consideraciones:

1.- La cooperativa cuenta con órganos y procedimientos, por todos conocidos para exponer las diferencias y resolverlas, sin tener que hacerlas públicas en los medios de comunicación de masas, provocando el deterioro de la imagen de la misma.

2.- Los hechos que se relatan son falsos y los denunciantes saben que están mintiendo ante la masa social de la cooperativa, los empleados y la sociedad en general.

3.- Mi condición de presidente y el interés general de la cooperativa me impiden en estos momentos revelar con detalle a qué intereses personales responden las críticas que se vierten en la información mencionada. Aunque si debo avanzar, por el interés de los socios, que esta cortina de humo responde al descubrimiento por parte de la gerencia de CASI, de actos presuntamente ilícitos de uno de los rectores denunciantes que podrían afectar a la cooperativa.

4.- Las cuentas de la cooperativa están auditadas por la consultora externa Deloitte y revisadas por los asesores financieros de la cooperativa. El sector crítico las conoce y sabe perfectamente que a día de hoy son mejores que las de la campaña anterior. No obstante, yo mismo he propuesto realizar las auditorias que fuesen necesarias, obteniendo una negativa por parte de los denunciantes. Sigo estando dispuesto a llevar a cabo un auditoria inmediatamente.

5.- Resulta contradictorio solicitar una auditoría y perseguir cambios en la dirección con antelación, desde ya, sin esperar a conocer el resultado de la misma, como proponen los denunciantes.

6.- La asamblea general de socios es el máximo órgano de decisión de CASI y por culpa de la pandemia y el decreto del Estado de Alarma no hemos podido celebrar hasta ahora la que teníamos fechada y organizada para el 21 de marzo. Mi intención es poder convocarla en cuanto las autoridades competentes permitan la celebración de este tipo de actos, al que están convocados todos los socios de CASI.

7.- En esa asamblea todos los socios tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a revocar el actual Consejo Rector y convocar con urgencia la celebración de elecciones. Ellos y sólo ellos, como dueños de la cooperativa, deben ser los que decidan y pongan las cosas en su sitio de una vez por todas. Espero como socio y presidente que esto ocurra lo antes posible por el bien de todos.

8.- Se ha elegido el peor momento para tratar de provocar la división en el seno de una organización muy seria, pasándose por alto la peor crisis sanitaria que se recuerda y el dolor de miles de víctimas. Me preocupa que en la situación actual, en lugar de estar preparándonos para las consecuencia que todavía traerá consigo la COVID-19, haya miembros de esta cooperativa sin escrúpulos, que sólo piensen en su beneficio personal.

Para finalizar, hago un llamamiento a la serenidad y el diálogo por el bien de la cooperativa, de sus socios y de sus empleados. He contado con el apoyo de la mayoría en dos procesos electorales y garantizo que todas las decisiones que se han tomado en la cooperativa se han tomado por la mayoría de los miembros del Consejo Rector. No volveré a hacer declaraciones, ni comunicados a este respecto, la próxima vez que me pronuncie será ante la asamblea de socios de la cooperativa.