Calar Alto asegura su futuro en la búsqueda de exoplanetas a través de tres proyectos

El Comité Científico Asesor del Observatorio de Calar Alto (Almería), formado por un grupo de expertos internacionales de reconocido prestigio en diversas áreas de la astrofísica, ha seleccionado los proyectos de legado y las propuestas de instrumentación de nueva generación que marcarán la línea científica y tecnológica del observatorio en los próximos años.

Es el resultado de un llamamiento a la comunidad astronómica internacional para la presentación de proyectos científicos y tecnológicos que contribuyeran a mantener el nivel de excelencia del observatorio realizado el 20 de noviembre de 2019.

Tras la evaluación de más de una decena de propuestas presentadas por diferentes colaboraciones internacionales, el comité ha recomendado la puesta en marcha de tres ambiciosos programas observacionales de legado – CAVITY, KOBE y CARMENES+ – para ser ejecutados en el telescopio de 3.5 metros del observatorio.

Además, ha preseleccionado los diseños conceptuales de TARSIS y GAMAICA, dos instrumentos de nueva generación, ambos coliderados por investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Tras la denominada fase de estudio de viabilidad, el Comité Ejecutivo del Observatorio de Calar Alto seleccionará uno de ellos para su desarrollo e instalación en el telescopio de 3,5 metros.

Según Jesús Aceituno, director del Observatorio de Calar Alto, el comité quedó muy impresionado por el número y la calidad de las propuestas recibidas, que “demuestran que Calar Alto permanece como pieza fundamental en la astronomía internacional y como motor para el desarrollo de tecnología puntera con fuerte retorno científico, económico e industrial”.

Tres proyectos de legado

Siguiendo las recomendaciones del comité, Calar Alto dedicará en los próximos años más de cien noches de observación cada semestre a tres nuevos y ambiciosos cartografiados para ser realizados con la instrumentación actualmente disponible en el telescopio 3.5m.

Uno de estos programas – liderado por la Universidad de Granada – será CAVITY (Calar Alto Void Integral-field Treasury surveY), un exhaustivo muestreo de las galaxias que pueblan las zonas más vacías del universo local – los denominados “voids” -, empleando para ello el espectrógrafo de campo integral PMAS, situado en el telescopio de 3.5 metros.

KOBE (K-dwarfs Orbited By habitable Exoplanets), encabezado por el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), utilizará CARMENES, un espectrógrafo visible e infrarrojo codesarrollado por el IAA-CSIC, para detectar y caracterizar exoplanetas potencialmente habitables en una gran muestra de estrellas enanas tipo K, de masa intermedia entre el Sol y las estrellas más frías.

Precisamente, en el instrumento CARMENES (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs) se llevará a cabo una actualización para perfeccionar aún más la extraordinaria estabilidad de su canal infrarrojo. Esta mejora instrumental, denominada CARMENES+, permitirá ampliar su exitosa búsqueda de planetas rocosos a una nueva y extensa muestra de estrellas enanas rojas tipo M, además de afinar su capacidad de detección y caracterización de posibles atmósferas similares a la Tierra.

A modo de legado científico, los resultados de estos tres cartografiados serán públicos para toda la comunidad astronómica. “Estos tres cartografiados de tipo legado son la continuación de la gran experiencia que el observatorio tiene desde hace más de una década en este tipo de grandes programas, desde el pionero ALHAMBRA, hasta los exitosos CALIFA y CARMENES, y que han hecho de Calar Alto y de la calidad de su cielo un referente para la comunidad astronómica internacional”, explica el Dr. Jesús Aceituno.

Un nuevo instrumento para el telescopio 3.5m

En relación a los nuevos proyectos instrumentales, el comité ha evaluado positivamente el diseño conceptual de TARSIS y GAMAICA, dos espectrógrafos de campo integral de nueva generación, que competirán por su futura construcción e instalación en el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto.

TARSIS (Tetra-ARm Super-Ifu Spectrograph) encabezado por la Universidad Complutense de Madrid y el IAA-CSIC, presenta un diseño optimizado para el rango ultravioleta y el estudio de la evolución cosmológica a través de la observación de galaxias muy distantes. GAMAICA (Galaxy Mapper Instrument at Calar Alto), liderado por los institutos de Astrofísica de Postdam (AIP) y de Andalucía (IAA-CSIC), tiene como principal objetivo científico el estudio del universo local, en concreto, la galaxia de Andrómeda (hermana mayor de nuestra Vía láctea) y las galaxias de Virgo, el cúmulo extragaláctico más cercano a nuestra galaxia.

En los próximos meses, ambos instrumentos deberán presentar un estudio de viabilidad y una revisión técnica al Comité Ejecutivo del observatorio, encargado de seleccionar el diseño que finalmente se construirá. El nuevo instrumento verá su primera luz en el telescopio de 3,5 m antes de una década y, junto con CARMENES+, será el buque insignia del que es el mayor telescopio en la Europa continental.

”La selección de los programas de legado y los estudios de viabilidad de la nueva generación de instrumentos para el telescopio 3.5m es un hito fundamental en nuestra historia. Calar Alto va a seguir liderando nichos científicos punteros a nivel mundial y desarrollando una nueva instrumentación pionera” – afirma el Dr. Jesús Aceituno – “Es sin duda una muestra de la buena salud que atraviesa el centro y nos asegura un futuro viable y de excelencia para esta gran Infraestructura Científica y Técnica Singular.”