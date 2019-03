Ocho empresas almerienses de la piedra natural participan en una misión comercial directa a Estados Unidos

Un total de ocho empresas almerienses del sector de la piedra natural participan en una misión comercial directa a Estados Unidos, que finaliza hoy, 28 de marzo, en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, organizada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Esta misión, que comenzó el pasado día 26 de marzo y que ha contado con la coordinación de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en Los Ángeles, tiene como objetivo que las empresas participantes puedan conocer las características generales del sector de la piedra natural en Estados Unidos e identificar las oportunidades para desarrollar negocio a través de una serie de entrevistas con agentes capitales de la zona.

Además, se ha tenido la ocasión de analizar las acciones de promoción desarrolladas anteriormente en este mercado. De esta manera, las firmas andaluzas han podido establecer contacto con arquitectos, importadores y distribuidores relacionados con el ámbito de la piedra natural y mostrar así el potencial de venta de los productos almerienses. Para ello, se ha establecido una agenda de trabajo que cuenta con reuniones comerciales, visitas a empresas y presentaciones a arquitectos y prescriptores.

Asimismo, Almería vendió la práctica totalidad de la piedra natural exportada por Andalucía en 2018 (99% del total) lo que se traduce en 492 millones de euros y un crecimiento del 9,9% con respecto a 2017. En este contexto Estados Unidos es el primer receptor de la piedra natural de la provincia con el 38% del total (188 millones) y una subida del 8%.

Agenda de entrevistas

La primera cita de la agenda fue el pasado día 26 de marzo en la sede de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles, donde el “Embajador del Mármol”, Vincent Marazita, expuso a la delegación andaluza los resultados de las visitas a diferentes estudios de arquitectura del entorno de Los Ángeles que ha realizado en los últimos meses. A esta presentación asistió Manuel Valle Muñoz, consejero Económico y Comercial de España en Los Ángeles

Entre las reuniones concertadas el día 26 destacaron las visitas a diversos estudios de arquitectura y diseño que se encuentran entre los más grandes de Estados Unidos y que tienen proyectos repartidos por todo el mundo. Además, estos estudios cuentan, de media, con un centenar de arquitectos y diseñadores sólo en sus oficinas de Los Ángeles.

Asimismo, el pasado día 27 se presentó la oferta del mármol almeriense también a importadores directos de piedra natural como MSI Surfacesms, uno de los mayores del país que factura más de 1.000 millones de dólares anuales.

Por otra parte, en el día de hoy en el hotel Hilton Los Ángeles Airport se han celebrado reuniones con firmas de construcción y promoción inmobiliaria y grandes importadoras y distribuidores de piedra natral con proyectos emblemáticos en su cartera, como los grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman de Nueva York o tiendas de Apple en Chicago y Nueva York.

Finalmente, se han contado las excelencias de la piedra natural de Almería ante empresas del sector referentes en el sur de California, y en concreto con una de las mayores empresas de piedra natural de Estados Unidos proveedora tanto en proyectos residenciales como comerciales y que posee tres centros de distribución y 70 tiendas propias.

Empresas almerienses

Las ocho empresas almerienses que participan en la misión son las siguientes: Mármoles Gutiérrez Mena, Mármoles Camar, Mármoles Luis Sánchez, Cuellar Arquitectura, Ramar Macael, Mármoles Pérez García, AP Mármoles y Crumar Project. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%.

Embajador del mármol

El nuevo “Embajador del Mármol” en Estados Unidos, Vincent Marazita, tras un periodo formativo realizado en 2018 para conocer a las marcas andaluzas de piedra natural, ha desarrollado una labor comercial en Estados Unidos en favor de ‘Marca Macael’ y los productos derivados del mármol de la zona, coordinada con Extenda y AEMA.

Vincent Marazita es miembro del MIA (Marble Institute of America) y presidente y propietario de Stone Trends International, una firma de consultoría y formación especializada en investigación de mercados y jornadas sobre la industria de la piedra natural en todo el mundo. En su currículo destaca que ha sido director de formación en el “Marble Institute of America”. Además, coorganiza la conferencia internacional de arquitectura, "Designing with Stone", que se celebra durante la feria “Marmomacc Trade Show·” en Verona; y organiza conferencias similares en países como EEUU, Canada, Reino Unido, Brasil o Egipto.

El programa ‘Embajadores del Mármol’, que entre 2009 y 2012 se desarrolló con importante éxito comercial en el Estado de Florida, se retomó en 2017 para que durante tres años la promoción cubra áreas como Nueva York, Illinois, Texas o Los Ángeles.

El programa consiste en la elección de empresas norteamericanas con experiencia en el sector para promocionar el mármol, a través de agentes comerciales formados en Macael, que van dando a conocer el producto y sus aplicaciones entre prescriptores del país (estudios de arquitectura, gabinetes de diseño, empresas de construcción, etc.).

Andalucía y Almería líderes de piedra natural

Andalucía sigue ocupando en 2018 el liderato en las exportaciones nacionales de piedra natural (mármol, travertino, alabastro, granitos, manufacturas de cemento, hormigón, cerámica y de piedra artificial y piedra tallada), al alcanzar los 499 millones de euros, el 48% del total de las ventas españolas; más del doble que las de la Comunidad Valenciana, con 207 millones, el 20% del total; y más que el triple de Cataluña, con 139 millones (7,7% del total).

La comunidad andaluza registra un incremento en sus ventas de piedra natural del 9,9% respecto a 2017, cuatro puntos por encima del crecimiento nacional; con un superávit de la balanza comercial de 475 millones de euros, por lo que las exportaciones multiplican por veintiuno a las importaciones, prácticamente inexistentes.

Almería crece y copa las ventas

Almería vendió la práctica totalidad de la piedra natural exportada por Andalucía 2018, el 99% del total, lo que se traduce en 492 millones de euros, con un crecimiento del 9,9% con respecto a 2017. Este crecimiento es el mismo de la media andaluza. Por otro lado, en 2018 un total de 65 empresas almerienses exportaron productos de piedra natural (mármol, travertino, alabastro, granitos, manufacturas de cemento, hormigón, cerámica y de piedra artificial y piedra tallada), de las que 37 (el 57%) son exportadoras regulares (más de cuatro años seguidos exportando).

Las ventas almerienses de piedra natural están muy diversificadas, como muestra el hecho de que entre sus diez primeros mercados de destino hay países de cuatro continentes. Estados Unidos fue el primer país en 2018, con 188 millones, el 38% del total y un alza del 8% con respecto a 2017; seguido de Reino Unido, con 68 millones (13,8% del total) y una subida del 0,7%; y Canadá, con 21,9 millones (4,5% del total) y un ascenso del 37%, el mayor de los diez primeros mercados para la piedra natural de Almería.