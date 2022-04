Enrique de los Ríos: “Estamos luchando con la mano a la espalda”

Unión, sensatez y despojarse de tonterías. Tres aspectos, a priori, sencillos pero que no terminan de fructificar en el campo almeriense para avanzar sin complejos y creerse como lo que es: una potencia hortofrutícola. Quien sí lo tiene claro, y en ello insiste en su mensaje, es Enrique de los Ríos, director general de Unica Group, cuya voz es una de las sobresalientes de la comercialización de frutas y hortalizas en el posicionamiento y defensa del sector. "Nos toca depender de nosotros mismos, ponernos en valor. Almería, las cooperativas, el sector agroalimentario, en general, tiene que dar un paso adelante. Somos líderes mundiales".

Enrique de los Ríos fue uno de los 30 expertos europeos elegidos el pasado año para el grupo de trabajo que contribuiría a desarrollar la propuesta de marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles dentro de la estrategia 'De la Granja a la Mesa' integrada en el Pacto Verde. La labor de este grupo, mayoritariamente compuesto, como apunta De los Ríos, por universidades y centros de investigación, ya terminó. Entre las conclusiones que extrae el director de Unica de esta experiencia es que Europa tiene una sensibilidad muy acusada sobre la sostenibilidad medioambiental, "pero cuando esa sostenibilidad se pone encima de la mesa y, por ejemplo, planteas la prohibición de importaciones de producto marroquí que no cumplan esa normativa, todo el aparato de sostenibilidad se viene abajo porque prima la geopolítica". En este sentido, en síntesis, Enrique de los Ríos trasladó en este grupo que la sostenibilidad está muy bien, "pero no puede ser un tiro en el pie para el propio europeo", así pone como ejemplo que el trabajo en Almería en cuanto a la sostenibilidad puede ser impecable, "pero luego llega Marruecos y, por precio, te quita del lineal. El agricultor es moneda de cambio geopolítica, a otros le dejamos hacer cosas que para los de aquí no están permitidas y encima más barato". El representante de Unica pide coherencia y llama la atención sobre que, en un contexto con tantos frentes abiertos como el presente, no se queden traspapelados la agricultura y lo sensato.

La COVID-19 y la invasión de Ucrania han puesto de manifiesto, en diferentes sectores, la dependencia de la Unión Europea de terceros países; esto también está sucediendo en algunos productos agrícolas desde antes de estos acontecimientos, "el tomate se está dejando de plantar en Europa. Los supermercados presionan demasiado a la baja por debajo del estándar de rentabilidad europeo y se trae países terceros, pero cuando estos no tienen, no hay tomate en Europa". En este sentido, De los Ríos insiste: "Yo espero que se nos quite una capa de tontería también a los europeos con esta situación tan dura que estamos viviendo. Que seamos más sensatos y que, si nosotros tenemos algo aquí, se proteja. A mí no me importa competir, pero en las mismas condiciones". Para el director de Unica en la mano del sector está el ser más activos, "no solo calidad, servicio y precio, sino también marketing y lobby".

Por lo otro lado, desde la pasada campaña, pero de manera mucho más agudizada en la actual, el sector agrícola está soportando una subida exponencial de los costes de producción que no termina de trasladar al precio de los productos por el que venden a la distribución. "No poder subir el precio es un lastre que puede dañar al sector gravemente". Con la mirada puesta en las pizarras de subastas agrícolas de semanas atrás uno se percata de precios más altos que en otras temporadas, sobre esto Enrique de los Ríos marca la diferencia entre facturación y beneficio: "Ves que los precios están altos, pero eso no quiere decir que se gane más, porque los costes han subido más aún", además hace referencia a la menor oferta: "Este año hay mucha menos producción que en otros". En Europa, señala, por ejemplo, que Holanda ha retrasado las plantaciones por los costes de la calefacción. El director general de Unica insiste: "Tenemos un problema intrínseco que es que no sabemos trasladar la subida de los costes al precio, estamos atomizados, estamos centrados en calidad, servicio y precio y bajar los costes productivos, pero no sabemos trasladar los costes al siguiente eslabón de la cadena".

Respecto a la atomización de la comercialización pese a los esfuerzos de concentración de la oferta, Enrique de los Ríos lamenta que no se haya terminado de lograr dicha unión especialmente en Almería. "El futuro se ha vuelto cada vez más impredecible pero si eres grande, ágil, tienes buena relación con tus clientes y agricultores, venga lo que venga saldrá bien".

Enrique de los Ríos hace un análisis de autocrítica: "La máxima responsabilidad es nuestra", y continúa: "Hay cosas que están a nuestro alcance y no estamos utilizando; estamos luchando con la mano a la espalda".