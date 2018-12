Rafael Fuertes: "Hay que salir de la zona de confort"

Rafael Fuertes Quintanilla, presidente del Grupo Fuertes, participa esta mañana en 'Una mañana con...", el encuentro con directivos organizado por la Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial (Faeem). El también director general de El Pozo, una de las empresas del grupo, mantiene que es necesario "salir de la zona de confort, no sólo en lo físico sino también en la forma de pensar, para adaptarse a la nueva era. Hay que abrirse al mundo, si te quedas quieto podrán venir amenazas y si te mueves podrás captar oportunidades".

Una de las claves del grupo es la diversificación, si bien en esto Fuertes Quintanilla es contundente a la hora de mantener la ecuación empresarial en 80-20, es decir, 80% agroalimentación y 20% diversificación; y es que El Pozo está presente en ocho de cada diez hogares. El presidente del Grupo Fuertes explica que prácticamente todo lo que producen lo hacen en España, "solamente tenemos un acuerdo con el principal operador cárnico ruso donde estamos creando un modelo similar al de España al 50%. Tenemos que estar ahí porque se cerraron fronteras".

Entre las cosas que más preocupan a la empresa son los cambios de hábitos de consumo, la internacionalización y la sucesión. Respecto a lo primero, por ejemplo, apunta a la corriente de productos vegetales, "al final no hay productos buenos o malos de alimentación, sino dietas buenas o malas, no puedes desequilibrar. Está sucediendo que en los países emergentes están pasando del arroz a la carne y si no se produce suficiente carne ésta se encarece y nos interesará entonces que en esos países que comen carne coman arroz".