La Fundación J. García-Carrión celebra su 25 aniversario con un documental

La empresa familiar García-Carrión, primera bodega de Europa y cuarta del mundo, que también cuenta con una planta para zumos en Gádor (Almería) bajo su marca Don Simón, ha publicado un documental para poner en valor la Fundación J. García-Carrión, a través de la cual ofrece empleo estable y de calidad a personas en situación de discapacidad. Este documental, lanzado con motivo del 25 aniversario de la Fundación, da cuenta de los problemas que tienen las personas con discapacidad para acceder al mundo laboral y muestra la importante labor que cumplen a diario para la empresa.

García-Carrión viene colaborando con personas con discapacidad desde la década de los 80, ofreciendo puestos de trabajo y preparando profesionalmente a muchas de las personas que hoy pertenecen a la empresa familiar. Sin embargo, García-Carrión inauguró de forma oficial su Fundación en 1998 y, así, hizo efectiva una respuesta a la obligación moral que tiene la sociedad de incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral.

Actualmente, la Fundación cuenta con dos centros especiales de empleo a nivel nacional —uno en Jumilla (Murcia) y otro en Daimiel (Ciudad Real)— con el objetivo de conseguir una integración completa para las personas que forman parte de ella. Ya son más de 40 personas las que, gracias a esta iniciativa, han visto resueltas sus inquietudes laborales y han podido cumplir su sueño de sentirse útiles y valoradas dentro de una gran empresa, llevando a cabo tareas de manipulación especialmente acondicionadas y accesibles.

“Yo salí de estudiar y no tenía futuro, y ellos me han dado un futuro”, “Siempre estaba encerrado en casa y me anima a salir”, “Llevaba muchísimo tiempo sin trabajar y para mí ha sido volver a nacer”, son algunos de los testimonios de los trabajadores que recoge el documental y que ponen de manifiesto cómo estos trabajos les han permitido desarrollarse profesional y personalmente.

Entre las principales actividades que realizan los trabajadores de la Fundación, se encuentran el montaje de estuches de botellas de vino, la preparación de pedidos para la tienda online de la empresa, la preparación de muestras para clientes nacionales e internacionales, cambios de embalaje, imposición de mallas decorativas en botellas, etiquetados especiales, montaje de pallets y otras actividades no mecanizadas y que han de realizarse de forma manual.

“Entendemos la sostenibilidad de forma transversal y trabajamos para que nuestra actividad tenga un impacto positivo en todas las áreas: medioambiental, económica y social. Estamos muy orgullosos del equipo profesional que forma parte de la Fundación y su trabajo es crucial para nosotros. Son una parte más de la familia”, asegura García-Carrión.

La empresa familiar materializa todo su compromiso en su estrategia de Sostenibilidad 360 °, que, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, funciona como hoja de ruta para asegurar y promover un impacto positivo de la actividad de la compañía en el entorno.

El documental está disponible en la página web corporativa y en el canal de YouTube de García-Carrión.