Grupo Asset reclama a Endesa el cumplimiento de un contrato de cesión eléctrica en Almería

La compañía Asset Eléctrica S.L. denuncia un supuesto incumplimiento por parte de Endesa de un contrato de cesión de una reserva de 108 MW para proyectos eléctricos que pudieran cerrarse en Lucainena de las Torres, Sorbas y Carboneras. En esta zona de la provincia de Almería, el grupo alemán desarrolló en 2008 la construcción de la instalación eléctrica aérea, con una extensión de más de 40km en una área en la que no existía tendido eléctrico. Fue una inversión pionera en la región, muy bien recibida por las autoridades locales y andaluzas en pleno desarrollo de proyectos de energías renovables en los campos de Tabernas.

Asset formalizó un contrato de cesión de dicha instalación eléctrica aérea a Endesa el 30 de agosto del propio 2008. La empresa española realizó una reserva de 108.9 MW de capacidad energética para la conexión directa de futuros promotores de plantas solares, que llegaran a un acuerdo económico con Asset. Según ésta, en el caso de los primeros proyectos que utilizaron 50 MW de la capacidad reservada por Endesa no hubo problema alguno. Sin embargo, la firma alemana denuncia que se ha denegado la conexión a los restantes 58 MW, de manera que sólo ha podido recuperar los importes correspondientes a la mitad de los proyectos que debían desarrollarse o, lo que es lo mismo, se ha quedado sin recuperar la inversión realizada en la instalación eléctrica aérea.

Según datos facilitados por Asset Eléctrica, ha recuperado únicamente cuatro millones de las inversiones realizadas, cuando el importe total que debía cobrar asciende a a ocho millones y medio, según se indica en la cláusula séptima del contrato firmado. La compañía germana indica que la negativa de Endesa a permitir la conexión a la instalación eléctrica por la capacidad restante de 58 MW, ha tenido un importante impacto económico en la región, ya que no se han podido desarrollar proyectos de inversión de más de 50 millones, generando además una pérdida de confianza de la inversión extranjera, Asset asegura que la Junta de Andalucía ha constatado que el contrato formalizado en 2008 entre ambas partes sigue vigente e inscrito en el registro del departamento correspondiente.

Diario de Almería entrevistó a Kurt Exler, consejero de Asset Eléctrica, que explicó su postura ante la situación. “De acuerdo, con el contrato formalizado con Endesa en el año 2008, en el que se establece con toda claridad una reserva de 108 MW a fin de que puedan realizarse una serie de proyectos fotovoltaicos, hasta el presente no nos ha dicho Endesa, dónde están estos 58 MW. Esto es, si ya los está utilizando, como pensamos que debe ser así, o qué alternativa se ha producido. Es evidente, si estos 58 MW estuvieran libres en estos momentos, no tendría por qué existir problema alguno para que Endesa los entregara”, asegura categórico.

Kurt Exler, consejero de Asset "Las inversiones previstas con estos 58 MW ascenderían a más de 50 millones”

Desde el grupo germano se piensa que detrás de todo esto puede estar un presunto trato de favor a Enel Green Power, división de energías renovables de Endesa que desarrolla proyectos de energía renovable. “El problema es que el Grupo Endesa, con independencia de su actividad como productora y distribuidora de electricidad, con una enorme importancia e influencia en todo el estado, dispone desde la entrada de su socio italiano de una sociedad única y exclusivamente de energías alternativas, como es Enel Green Power. Desde el punto de vista de la competencia y de la transparencia, no creemos que éste sea un buen ejemplo. Y parece lógico que podamos interpretar la negativa de Endesa con un interés en favorecer a una empresa del grupo”, explica Kurt Exler a este medio.

La imposibilidad de conexión a los 58 MW restantes que Asset reclama ha provocado la interrupción de la llegada de potenciales proyectos de energías alternativas, además de la pérdida de confianza de los inversores. “Las repercusiones económicas de esta postura negativa de Endesa efectivamente han sido enormes. Basándonos en la radiación solar en Almería, éstos 58 MW producirían a lo largo de dos o más parques, unos 110 millones de Kw/h por año. Se podrían abastecer miles de hogares , también se hubiesen podido crear, de forma directa e indirecta, cientos de puestos de trabajo. Las inversiones previstas con estos 58 MW vinculadas a proyectos podrían ascender a más de 50 millones de euros”, finaliza el consejero de la compañía Asset Eléctrica, que tan sólo ha podido recuperar hasta el momento en torno a un 50% de la inversión realizada entre Lucainena, Sorbas y Carboneras.

Endesa: “La posición de privilegio sobre el punto de conexión caducó”

En su labor de contrastar la información y ofrecer ambas versiones, Diario de Almería se puso en contacto también con Endesa para que mostrara su postura acerca de la denuncia que Asset hizo a este medio de comunicación.

La empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en Portugal atendió amablemente las preguntas y dio su explicación acerca de este tema. Según fuentes internas de Endesa, las conexiones de generación es un sector 100% regulado, donde todo está procedimentado. De esta forma, cuando una capacidad de generación no se desarrolla en el tiempo establecido por la normativa, caduca su posición de privilegio sobre el punto de conexión para dar paso a otras peticiones del mercado. Con ello se consigue que no haya especulación y que los proyectos se lleven a cabo y no se queden años paralizando el desarrollo de la zona.

En este sentido, la compañía eléctrica nacional asegura que “ha actuado y actúa” en todo momento con el “más riguroso cumplimiento legal”, atendiendo “todas las peticiones” en función de la normativa vigente. A este respecto, las empresas distribuidoras están obligadas a publicar la capacidad de conexión disponible, para que el proceso sea totalmente transparente

En el caso concreto de la denuncia que hace Asset Eléctrica acerca de un supuesto incumplimiento de cesión de 58 MW en la zona de Lucainena de las Torres, Sobras y Carboneras, Endesa enfatiza que han atendido “en todo momento” las peticiones realizadas. Según las mismas fuentes, su forma de actuación ha sido “totalmente correcta” y ajustada a la normativa y está ratificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, según “una consulta expresa” realizada por esta entidad. Endesa quiere dejar claro que esta comisión les ha dado la razón en cuanto a la caducidad de los derechos de conexión, por lo que creen que les asiste la razón y que las reclamaciones de Asset Eléctrica a este respecto no van a tener mayor recorrido.