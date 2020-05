Grupo Cajamar obtiene un resultado neto de 17,2 millones tras reforzar el saneamiento

Dada la incertidumbre actual derivada de la Covid-19, el Grupo Cajamar ha optado por reforzar las coberturas de riesgo de crédito, lo que unido al descenso de los resultados extraordinarios por el efecto de la pandemia en los mercados financieros lleva a un resultado consolidado neto en el primer trimestre del año de 17,26 millones de euros, un 29,9 % menor al obtenido en el mismo periodo del año anterior.

El margen de intereses se sitúa en niveles similares al mismo periodo del año anterior, a pesar de la persistencia del entorno de los tipos de interés. Así, el Grupo Cooperativo Cajamar anota un -0,3% su margen de intereses, en base al crecimiento orgánico de los recursos minoristas de balance, un 8,4% superior al año anterior, del peso de los depósitos a la vista sobre los depósitos de los clientes, un 79,5%, y de la inversión crediticia sana, un 2,2% más.

Por su parte la ratio de eficiencia recurrente mejora en 4 puntos porcentuales hasta situarse en un 56,3%, por el crecimiento del margen bruto recurrente, que aumenta un 8% interanual.

Crecimiento de negocio

Los activos totales en balance registran un crecimiento interanual del 8,6 % hasta los 48.183 millones de euros y el volumen total de negocio gestionado se sitúa en 80.422 millones de euros, un 5,4 % más.

El empuje de los recursos minoristas de balance, con un incremento del 8,4 %, favorece un crecimiento importante de los recursos gestionados de clientes hasta los 36.142 millones de euros, apoyado también por el buen comportamiento de los depósitos a la vista, un 14,5 % y de los recursos fuera de balance, con un 1,9 %.

El Grupo Cajamar continúa con un crecimiento equilibrado de su negocio, elevando la financiación a los sectores productivos y familias, con un crecimiento de la inversión crediticia sana del 2,2% interanual, hasta los 30.014 millones de euros, con un crecimiento de 7,8 % del crédito a los sectores estratégicos -agroalimentario y empresas-, que supone el 45,6 % del crédito sano minorista.

En el primer trimestre el Grupo Cajamar mejora sus cuotas de mercado en el sistema financiero español, tanto en inversión, con el 2,92 %, como en depósitos, con el 2,28 %, situándose como la decimoprimera entidad significativa española por volumen de negocio y la séptima por margen bruto.

Además, mantiene su posicionamiento como entidad referente para el sector agro, incrementando su cuota de mercado nacional hasta 15,08 %, gracias al conocimiento del sector y la cercanía de sus profesionales con todos los agentes de la cadena alimentaria, lo que le permite ofrecer un amplio paquete de productos especializados para el sector, así como servicios de alto valor, como son las actividades de transferencia de conocimiento que promueve y realiza para empresas, cooperativas y productores.

El coeficiente de solvencia se sitúa en el 14,40 %, con una alta calidad de los recursos propios computables,

Impulsando la actividad comercial

La actividad comercial del Grupo Cooperativo Cajamar potencia su oferta de productos y servicios de valor a los más de 3,4 millones de clientes del Grupo, de los que 1,5 millones están vinculados. Asimismo, siguió avanzando su estrategia de digitalización con 842.000 clientes digitales -un 11,1% más que el año anterior-, 585.000 usuarios de banca móvil -un 49 % más- y 294.000 clientes de Wefferent -que prefieren realizar todas sus operaciones directamente en canales digitales-, con un crecimiento del 50 % respecto al mismo periodo de 2019.

Todo ello gracias al buen hacer de sus 5.450 profesionales, a través de sus 933 oficinas, 136 agencias, 1.552 cajeros y a sus canales de banca digital, app y banca móvil.

Gestión del riesgo

El Grupo Cajamar continúa saneando su balance, destinando parte de sus ingresos al saneamiento de pérdidas por deterioro de activos, fortaleciendo la tasa de cobertura de la morosidad hasta el 49,80 %, 5,8 puntos más que en el mismo trimestre del año anterior, y la tasa de cobertura del activo irregular la eleva hasta el 52,02 %, incluidas las quitas producidas en el proceso de adjudicación, 3,37 p.p superior en variación interanual.

Asimismo, prosigue con la mejora de la gestión de los riesgos dudosos totales, con una reducción del 19,9 % respecto al mismo trimestre de 2019 –472 millones de euros menos-, siendo además de destacar una nueva caída de 1,49 puntos porcentuales en la tasa de morosidad, hasta el 5,82 %. Además, el volumen de los activos adjudicados brutos desciende de nuevo, anotando una disminución interanual del 5,7 %, al tiempo que la tasa de cobertura de los activos adjudicados se sitúa en el 53,42 %, incluyendo las quitas producidas en el proceso de adjudicación.

Mejora la solvencia

El coeficiente de solvencia phased in se sitúa en el 14,40 %, con una alta calidad de los recursos propios computables. Asimismo, la ratio CET 1 phased in es el 12,75 %, y la fully loaded, del 12,16 %, superando aún más los niveles exigidos por el supervisor tras las nuevas medidas a raíz de la COVID-19, con un exceso en el cumplimiento de requerimientos phased in de 1.345 millones de CET 1, de 994 millones de T1 y de 914 millones en solvencia.

Cajamar mantiene un confortable nivel de financiación mayorista y una cómoda posición de liquidez con un volumen de activos líquidos disponibles de 6.404 millones de euros, una ratio de cobertura de liquidez (LCR) que se sitúa en el 242,21 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) en el 132,68 %, cumpliendo así los límites exigidos por la Autoridad Bancaria Europea. Además, cuenta con vencimientos cubiertos durante los próximos años, libre acceso a los mercados y alta capacidad de generación de activos líquidos -posibilidad de disponer de 3.803 millones de financiación del BCE adicional, a través de TLTRO-3 -.