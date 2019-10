Innovación de la gastronomía tradicional con la ciencia

Yolanda García ha vuelto a colaborar con la asociación AlVelAl con un nuevo taller de Gastroconciencia, enmarcado en el proyecto Destination AlVelAl, que estamos llevando a cabo con TUI Care Foundation.Un taller, celebrado en el restaurante La Tejera, al que han asistido cerca de una veintena de personas para conocer y poner en valor los productos del territorio a través de la gastronomía. Así, la chef ha vuelto a apostar por el producto de cercanía, por el campo con sus malas hierbas y por los productores y pescadores locales con Pepita de Oro y Pescartes.

Los productos estrella para el menú que Yolanda ha acercado a este taller han sido productos de cercanía, granada, tomate seco, pepita de oro, queso de cabra Seronés, pimiento amarillo, higos y morcilla; todos acompañados por malas hierbas tales como cardo borriquero, hinojo, o verdolaga; esta última producto principal de la ensalada que ha presentado en este taller con productos de temporada.

Pero también platos tradicionales como el trigo, uno de los platos principales presentados durante el taller con un toque innovador. Un menú muy de la tierra y es que, ha afirmado la chef almeriense “Almería es una tierra humilde en la que crece mucha salud”. O los gurullos, que Yolanda García ha presentado con un toque de innovación y color gracias a la espirulina, tinta de calamar o remolacha; que añade. Un taller que no hubiera sido posible sin la hospitalidad del restaurante Jardines La Tejera que ha puesto sus instalaciones y equipo humano al servicio de este proyecto para esta jornada gastronómica.

Gastroconciencia entiende la cocina como un eje transformador del mundo. “La conciencia nace de los productores, sin agricultores, ganaderos o pescaderos; los cocineros no seríamos nada”, afirma García.Es por eso que su cocina que promueve los productos de cercanía y de temporada, no sólo su uso, también su conocimiento a través de la formación a profesionales y educación en centros educativos. “El producto fresco es salud, es nutrición y es sabor. Los más pequeños no saben de dónde viene lo que comen y tenemos que darles ese valor”.

Gastroconciencia pretende mantener y recuperar el rico legado gastronómico que tiene la provincia de Almería y que se está perdiendo poco a poco. “La gastronomía es cultura, tenemos que reivindicar lo nuestro”. Una reivindicación que hace a través de la innovación de platos tradicionales, haciéndolos atractivos para el consumidor sin que pierdan la esencia de nuestros antepasados. Conocida como la chef de las malas hierbas por ser estas carácter identitario de su cocina, Yolanda García ha reinventado un buen número de productos internacionales con productos locales.

Así, el toque japonés que puede darle un wasabi a sus platos, lo pone con una salsa de Matacandil; una hierba que, en un primer momento, no se utilizaba en la cocina. Innovación con los productos que da el campo gracias al equipo de expertos botánicos y nutricionistas, entre otros; con el que cuenta. “Son formas de innovar que nos dan una garantía”, apuntilla García. Una apuesta, la de Gastroconciencia, que mira a los agricultores, ganaderos y pescadores, por sus productos “La excelencia gastronómica son los nutrientes, lo fresco. Lo que el mar nos trae, lo que el productor cosecha; es un valor añadido y es economía circular.”.