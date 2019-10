El secretario general del Partido Popular de Almería, Javier A. García, ha defendido hoy la gestión de la Consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, en relación a los pozos de emergencia que el Gobierno andaluz va a hacer en el municipio de Alcóntar y ha pedido al PSOE que “deje de mentir y enfrentar a los municipios con informaciones falsas con las que lo único que buscan es arañar votos de cara a las próximas elecciones”.

García Molina explica que durante la visita de la Consejera al municipio de Pulpí el pasado viernes, lo que anunció fueron dos grandes proyectos: por un lado habló de los pozos de emergencia para abastecer a municipos del Almanzora, y por otro lado habló de la llegada de 7 hm3 de agua de la desaladora de Carboneras para los regantes.

“Se trata de dos proyectos diferentes y muy importantes para una provincia como la nuestra en la que el agua no sirve solo para beber, sino también para comer, por lo que pedimos al PSOE que deje de fomentar una polémica absurda con el agua y de intentar enfrentar a los vecinos”, ha dicho.

El secretario general del PP quiere dejar también muy claro que los pozos de emergencia que la Junta va a hacer en Alcóntar garantizarán el abastecimiento humano hasta que el Trasvase del Negratín que se encuentra paralizado desde agosto comience a funcionar.

Javier A. García ha insistido de nuevo en que “los pozos solo se utilizarán en caso de emergencia para abastecimiento, y una vez que el agua del Negratín llegue de nuevo se dejarán de usar, pero los pozos siempre estarán para cualquier emergencia”.

Por otra parte, el secretario general del PP señala que parece mentira que el secretario de Organización del PSOE de Almería haya tenido responsabilidad de gobierno en la Delegación de Medio Ambiente y ahora se dedique a “confrontar con este asunto a sabiendas de que está mintiendo”.

García Molina le recuerda que la Junta ha actuado correctamente porque tal y como él debería saber la resolución de declaración de emergencia no se tiene que publicar en el BOJA, sólo hay que dar cuenta al Consejo de Gobierno de ella en un plazo de dos meses. Además, los municipios de esta comarca no se pueden abastecer del pantano de Cuevas, sino que tienen que abastecerse directamente del Trasvase del Negratín que se cortó a mediados de agosto, por lo tanto los pozos de emergencia están más que justificados, más aún cuando si no se hacen el agua se cortará dentro de un mes aproximadamente porque según la Junta Central de Usuarios sólo quedan recursos para ese tiempo.

El secretario general del PP quiere dejar claro que lo que ha hecho la Junta de Andalucía ha sido actuar con rapidez porque así lo requiere la situación para evitar incidencias en la población, mientras otros partidos como el PSOE actuaron con rapidez para derogar el Plan Hidrológico Nacional y castigar a la provincia de Almería dejándola sin un agua fundamental para su desarrollo. “¿Dónde estaba entonces el Partido Socialista que no dijo nada cuando se derogó el Plan Hidrológico y el trasvase de cuencas con el que se hubiera solucionado la falta de agua en la provincia y en especial en el Levante?”, se pregunta.

Javier A. García afirma que desde un primer momento ha quedado muy clara la intención de la Junta de Andalucía. “No hay oscurantismo en este asunto. Lo único que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno ha sido trabajar para intentar paliar la situación de emergencia en la que se encuentran vecinos de municipios del Almanzora. Por el contrario el Partido Socialista sólo se ha preocupado de manipular y de buscar la confrontación sin importarle para nada que si no se toman medidas estos vecinos se van a tener que abastecer con cubas como en el siglo XX”, ha afirmado.

Finalmente, el secretario general del PP ha querido felicitar al alcalde de Alcóntar y presidente de la Mancomunidad del Almanzora, Antonio Ramón Salas, por el trabajo que ha llevado a cabo estos días en defensa de la comarca, y como un vecino más velando por los intereses de todos los municipios.