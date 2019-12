Manuel Yebra abre el curso 2019-2020 de Finanzas de Cajamar con alumnos de ESO

El programa de educación financiera ‘Finanzas que te hacen crecer’, que promueve Grupo Cajamar, ha arrancado el nuevo curso 2019-2020 con un encuentro inédito hasta ahora en esta iniciativa. El consejero delegado del Banco de Crédito Cooperativo, Manuel Yebra, fue el encargado de inaugurar el curso con una decena de alumnos de centros de enseñanza públicos, concertados y privados de Almería.

El encuentro tuvo lugar el pasado 21 de noviembre por la tarde en los servicios centrales del Grupo Cajamar en Almería, donde su consejero delegado recibió y se reunió con nueve estudiantes almerienses de 11 a 14 años, a los que transmitió la importancia de la formación, el esfuerzo, el ahorro, la conveniencia de no gastar más de lo que se tenga disponible, la importancia de tomar decisiones estando bien informados, y la necesidad de adquirir hábitos de consumo responsable.

Desde que se puso en marcha en 2015, el programa ’Finanzas que te hacen crecer’ del Grupo Cajamar ha estado presente en 271 centros escolares de 15 provincias, con 499 profesionales voluntarios de Cajamar que han impartido educación financiera a 16.208 alumnos en un total de 1.431 sesiones formativas.

Manuel Yebra explicó a los alumnos que la gestión del dinero es algo que nos acompaña a todos durante nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras compras; destacando la importancia de que todas las personas, desde jóvenes, conozcan, se informen y formen sobre cómo administrarlo y cómo relacionarse con las entidades financieras. “El dinero forma parte de la vida de cada uno de nosotros, tanto cuando se tiene como cuando se echa en falta, es limitado y hay que tratarlo con prudencia”, expuso a los alumnos antes de recomendarles un consejo para que recuerden siempre: “Hay que ser muy cuidadosos con gastar más de lo que tenemos, porque es mejor vivir sin deudas”.

Yebra incidió en que la sociedad en la que vivimos nos invita a consumir, a comprar, aunque no tengas dinero, y hay que pensarlo bien antes de pedir un préstamo, antes de endeudarse. “Las entidades financieras estamos para dar dinero a quien nos lo pide, pero en Cajamar no queremos que nuestros clientes se equivoquen, que sean impulsivos en sus decisiones, y les invitamos a que antes de pedir un préstamo lo piensen bien y lo reflexionen. No hay que endeudarse sin haber hecho antes las cuentas de lo que hay que pagar para devolver el préstamo”.

Por ello, recordó que “no es bueno animar a la gente a endeudarse. En la vida hay que endeudarse lo justo”. Puntualizó que “para comprar una casa o un coche, por ejemplo, es habitual pedir un préstamo porque no disponemos de dinero suficiente, pero antes debemos pensar si tenemos capacidad para devolverlo razonablemente bien, sin pasar dificultades o sacrificios que puedan afectar a la estabilidad personal o familiar”, les advirtió antes de concluir: “Para ser felices hay que tener una economía familiar saneada, para no sufrir ni pasarlo mal”.

Numerosas cuestiones

Durante algo más de una hora los nueve alumnos de los centros educativos almerienses Alborán, Agave, Maestro Padilla, Compañía de María, Diocesano, Nuestra Señora del Milagro y La Salle preguntaron a Manuel Yebra de todo un poco: ¿es verdad que los bancos nunca pierden, siempre ganan?, ¿por qué cobra el banco intereses o comisiones por un dinero que no es suyo?, ¿por qué dice que no es bueno endeudarse si a los bancos es lo que les beneficia?, ¿utilizan los bancos el dinero para invertir en Bolsa?, ¿es importante ser bilingüe?, ¿cómo se hizo el cambio de pesetas a euros?, ¿está haciendo algo Cajamar en renovables para que se contamine menos?, ¿además de ayudar a que la economía funciones, qué hacen ustedes para cambiar la sociedad?, ¿de qué manera se publicita Cajamar?, ¿va a abrir oficinas en otros países? ¿qué es mejor una tarjeta de débito o una de crédito?...

En respuesta a estas cuestiones, Manuel Yebra comenzó aclarando que “los bancos bien gestionados no pierden, pero sí los mal gestionados. Prueba de ello es que en la última década han desaparecido 45-50 entidades financieras”. En este sentido, apuntó que “los bancos pierden cuando se equivocan y también cuando los clientes no pueden pagar sus préstamos. Y si los clientes no pagan, el banco quiebra y desaparece. De ahí que las entidades bien gestionadas aconsejan siempre un ‘endeudamiento responsable’, a sus clientes”.

Sostenibilidad y renovables

Sobre el cambio climático, explicó que “hay que consumir lo que sea necesario y no derrochar. En nuestro planeta hay biodiversidad, recursos naturales y seres vivos, que se están agotando, perdiendo o desapareciendo. Y es responsabilidad de toda la sociedad avanzar hacia un mundo sostenible”. Y apuntó que “damos préstamos a empresas que consumen energías renovables y no se los damos a empresas que consumen carbón”.

Además, añadió que Cajamar posee “líneas específicas para financiar la incorporación de la energía solar fotovoltaica en los hogares y en las empresas”. También añadió que “en Cajamar el 100% de la energía que consumimos procede de fuentes renovables”.

Agricultura

Sobre sagricultura, Yebra recordó que Cajamar es una de las dos entidades financieras que más aporta al sector en España. "En Cajamar somos especialistas, tenemos más conocimiento, dos centros de investigación y experiencias, y promovemos continuamente acciones para mejorar su competitividad y rentabilidad", recordó.

"Desde nuestro origen siempre hemos trabajado por el desarrollo económico y el progreso de las personas en el medio rural. En Almería, por ejemplo, de cada 10 euros que los bancos dan para financiar a la agricultura, 7 los da Cajamar", puntualizó.

“Hace años los bancos no prestaban dinero a la agricultura, que consideraban una actividad atrasada. Por eso nacieron las cajas rurales, porque los agricultores decidieron unirse y crear cooperativas de crédito, no para ganar dinero sino para que le prestaran servicio financiero”, dijo.

“Esta finalidad es la que nos distingue. Hacemos lo mismo que los bancos, pero somos diferentes. Los accionistas dueños de los bancos son inversores que quieren ganar dinero; mientras que a los socios de las cooperativas de crédito lo que les importa es que le presten servicio financiero al mejor precio posible”, añadió.

“Nosotros tenemos hoy 1,4 millones de socios; es decir, 1 de cada 30 personas mayores de edad que van andando por la calle en España es socio del Grupo Cooperativo Cajamar (en Almería 1 de cada 2 personas)”. En este sentido, consideró que "tenemos que sentirnos orgullosos de la entidad que entre todos hemos construido".

Invertir en Bolsa

“Es preciso actuar con mucha prudencia, conocer a qué se dedica la compañía en la que inviertes tu dinero y no pedir nunca préstamos para invertir en Bolsa”, aseguró sobre este asunto. “En cuestiones de dinero pecar de aburrido es tener éxito”, apuntó.

Cambio social

Manuel Yebra indicó también que desde Cajamar "hacemos lo que podemos para ayudar a crear riqueza en nuestro territorio y que la sociedad evolucione en base a una economía sostenible”. En este sentido, añadió que "pensamos qué podemos hacer para que nuestro entorno vaya mejor y reflexionamos sobre ello”. “Procuramos ayudar a que la sociedad vaya en la dirección correcta, pero no somos responsables de lo que hagan los demás”.

Además, insistió en que "ayudar a que las personas o las empresas administren el crédito con prudencia es también una forma de ayudar a cambiar la sociedad".

Publicidad

Acerca de la publicidad, Yebra dijo que "más que en la publicidad yo creo en el trabajo bien hecho. Lo importante es que nuestros clientes hablen bien de su entidad con sus familiares, amigos, en su entorno de trabajo… esa es nuestra mejor publicidad. Todas las semanas captamos 4.000 - 5.000 clientes, lo importante es que en todo momento se sientan bien tratados y satisfechos del servicio que les proporcionamos”.

Bilingüismo

Preguntado por el bilingüismo, aseguró que es algo muy importante. "Los de vuestra generación tendréis dificultades para encontrar un empleo de calidad sin saber hablar inglés. Es completamente necesario para cualquier trabajo”, dijo.

A pesar de ello, recordó la importancia de "defender el buen uso del idioma español, que es el segundo o tercero del mundo; una lengua hermosa, que entre todos debemos cuidar y proteger, evitando modas y anglicismos, hablando y escribiendo correctamente".

Tarjetas de débito o de crédito

“La tarjeta de débito permite administrarte con el dinero que tienes en tu cuenta, sin endeudarte; mientras que la tarjeta de crédito facilita que puedas comprar con dinero que no es tuyo y pagar después, en un plazo de uno, dos o tres meses (según lo que hayas acordado con tu banco), abonando unos intereses”. “Su finalidad es diferente. La que hay que utilizar todos los días es la tarjeta de débito, y dejar la de crédito para un momento dado en el que no dispongas del importe que necesitas”.