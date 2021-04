Ohtels reabriá mañana el Gran Hotel Almería

El Gran Hotel Almería reabre mañana sus puertas tal y como confirma el director del establecimiento de Ohtels en la capital, Miguel García-Romanillos. Esta noticia llega después de que la Junta de Andalucía haya anunciado la apertura de provincias tras más de tres meses de cierre perimetral y poco antes de que concluya el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

A pesar de la incertidumbre que genera la pandemia, el Gran Hotel vuelve a abrir con la intención de permanecer así. Hay que recordar que en enero el establecimiento estuvo abierto unos días para atender a dos equipos de fútbol femenino como el Logroño y el Barcelona F.C. que llegaron a Almería para disputar la Supercopa de España femenina de fútbol, pero las restricciones le 'obligaron' a cerrar de nuevo.

La crisis sanitaria y el segundo estado de alarma no dejaba indiferente a nadie y, mucho menos al sector hotelero, que está siendo uno de los más golpeados durante la pandemia a causa de las medidas para contener la expansión de la COVID-19 en un contexto en que es difícil predecir qué sucederá mañana y que frena el turismo tanto nacional como internacional. Con las restricciones de movilidad el Gran Hotel echaba su cerrojo el pasado mes de noviembre con la idea de abrir en Navidad, un hecho que no fue posible. Las ganas de recibir de nuevo a los huéspedes y restaurar el empleo siempre han estado presentes, si bien la situación no lo ha permitido. Ahora, la vacunación, aún sin ir al ritmo deseado para el sector turístico, hace ser algo más optimista.

Este hotel cuatro estrellas, de los más emblemáticos y mejores situados de la ciudad, dispone de 105 habitaciones dispuestas al público, salvo una decena con vistas a La Alcazaba, las demás dan cara al mar.