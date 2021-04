Ramón González, CEO de Robonity, ofrece las claves del éxito a empresarios almerienses

Ramón González, Ceo de Robonity, ha protagonizado una nueva sesión del programa de formación de directivos 'Una Mañana con...' organizado por la Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial.

Su exposición ante más de una treintena de empresarios ha estado desarrollada en torno a cuatro conceptos claves: emprender, innovación, empresa y valores.

Para González, no cabe duda de que “emprender tiene tres apellidos: Innovación, Empresa y Valores" y es precisamente en ese marco donde se identifica a muchas empresas almerienses.

Para el CEO de Robonity, “Innovar” no significa “Inventar”: es mucho más, añade. "No podemos entender la innovación si no existe un componente comercial y si dicho producto o servicio innovador es usado por un cierto nicho de mercado. Sobre esta innovación con mayúsculas, González ha recordado "que tenemos a algunas de las empresas más representativas de Almería".

Respecto al concepto de Empresa, sostiene que debe de ir de la mano de una figura clave, el líder, la persona que marca el rumbo de la empresa y cuida que haya gasolina en los motores para llegar a las metas marcadas. Un líder no es una autoridad. Como ejemplos de líderes analizamos a algunos de los almerienses más innovadores y más talentosos a la hora de dirigir empresas.Finalmente, González ha explicado que no menos importante, es que toda empresa esté profundamente arraigada en un conjunto de valores que definan su misión y su espíritu. Y en ese marco, se ha referido a los valores que ha aprendido a lo largo de trayectoria como innovador bien en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) o ahora en la nueva aventura llamada Robonity , la única startup innovadora perteneciente al ecosistema MIT de Almería y la cuarta de España).

Con esta nueva sesión liderada por el almeriense Ramón González, 'Una mañana con...' continua con la formación ejecutiva a través de la experiencia y trayectoria contada en primera personas por aquellos líderes que han desarrollado modelos de éxito en el terreno empresarial.