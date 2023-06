Rosario Soto: "Almería pierde riqueza sin el acceso directo de la A7 al Puerto”

A constancia no le gana nadie a Rosario Soto. Es perseverante, firme y va con todo porque sabe que está defendiendo una buena causa. Almería necesita de forma imperiosa una entrada directa al Puerto desde la A7, para que los vehículos pesados tengan más fácil el acceso y puedan llegar a la instalación portuaria materiales que ahora, por la fisionomía de la entrada a la ciudad a su paso por la rotonda de Pescadería, se antoja imposible. Frente a la falta de respuesta del Gobierno a la petición, la presidenta de la Autoridad Portuaria no se duerme en los laureles, ha hecho una interesante propuesta y ha formado frente común con otra parte interesada: la alcaldesa de Almería, Mª del Mar Vázquez.

-Han pasado ya ocho meses desde su llegada a la presidencia de la Autoridad Portuaria.

–Han sido ocho meses muy intensos en los que creo que hemos avanzado en diferentes proyectos que teníamos pendientes desde la Autoridad Portuaria. Se ha trabajado en equipo, hemos constituido el comité de dirección en el que están representados todos los jefes de departamento y el director, así como la presidenta. Creo que está siendo un año fructífero para los intereses de los empresarios portuarios, para los intereses de la provincia en términos económicos y de empleo, y también para los intereses de la ciudad, puesto que estamos dando pasos importantes respecto al Proyecto Puerto-Ciudad.

–Quizás la primera piedra de ese proyecto sea la peatonalización del Cable Inglés.

–Es lo más visible para el ciudadano de Almería y para los visitantes. Sin duda, es un orgullo para la Autoridad Portuaria haber reformado y abierto el Cable Inglés para el disfrute de los ciudadanos. Pero es cierto que en términos portuarios, no es un activo para nuestros empresarios. Distinguimos mucho lo que son las competencias propias de un Puerto de Interés General del Estado y las obligaciones que nos atribuye la norma respecto al progreso, avance e inversión portuaria que estamos obligados a llevar a cabo. El Proyecto Puerto-Ciudad es esencial para la alcaldesa de Almería y para la ciudadanía, pero en términos portuarios no tiene esa relevancia que puede tener en el ámbito social. Nuestra obligación es dar un servicio a la empresa para exportar e importar mercancias, así como el movimiento de pasajeros.

"Hay posibilidades de ser un Puerto referente nacional y, para ello, hay que trabajar muchísimo”

–Uno de los puntos básicos del programa de la presidenta es darle un impulso comercial al Puerto de Almería y al de Carboneras.

–Estamos centrados en el desarrollo comercial de ambos Puertos. Tenemos los clientes, tenemos capacidad, tenemos posibilidades de ser un Puerto referente a nivel nacional y, por lo tanto, tenemos que trabajar muchísimo para conseguir los hitos que nos hemos propuesto. Para ello es esencial tener una conexión directa desde la A7 hasta el Puerto de Almería. No podemos permitir que la mercancía que se importa o exporta se haga vía la rotonda de Pescadería. El progreso del Puerto de Almería va vinculado a esa posibilidad del acceso directo desde la A7 y por eso estamos centrados al mil por mil en esa cuestión. De la misma forma, en Carboneras tenemos previsto un crecimiento importante de las mercancias de exportación y también necesitamos esas vías de acceso. Vamos a batallar, y en eso nos está ayudando muchísimo la alcaldesa de Almería, el acceso directo de entrada y salida de la A7 por un lado y, por otro, el desdoblamiento de la N-341 para el acceso al Puerto de Carboneras..

–¿No hay noticias nuevas desde el Gobierno de España?

–La callada por respuesta, no lo podemos comprender. De las cinco alternativas presentadas, en enero se acordó entre todas las administración públicas cuál era la idónea para el Puerto de Almería. A partir de ahí, lo que procede es licitar la redacción del proyecto. Como no se avanzaba, le preguntábamos a la Administración central por ello y seguimos sin respuesta. Tampoco tuvimos respuesta a una carta que le escribimos la alcaldesa y yo al Ministerio. Como presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, ofrecí adelantar los fondos para licitar la redacción del proyecto. Tampoco he obtenido respuesta. Es un proyecto costoso, está en torno a los ochocientos mil euros y propusimos adelantar el dinero para que se licitara el proyecto y que en el ejercicio de 2024 ellos lo consignaran. Seguimos esperando. Dada la situación, con cinco meses perdidos, proponemos en nuestro plan de empresa resolver la entrada de mercancía al Puerto. Los camiones, vacíos, saldrán por la rotonda de Pescadería, puesto que no tenemos otra solución, pero la entrada sí hemos propuesto resolverla y en el plan de empresa hemos incluido una partida presupuestaria para licitar el proyecto de un ramal de entrada dentro del recinto portuario, desde la N-340a, antes de la rotonda. Se lo hemos propuesto a Puertos del Estado, nos han dado el visto bueno, lo hemos metido en el Plan de Empresa y ahora tenemos que hacer redacción de proyecto y ejecución de la obra una vez Carreteras autorice el acceso. Vamos a abrir una ronda de reuniones con ellos para que nos den la autorización.

–Todo este tiempo perdido es riqueza que se pierde.

–Tendríamos la posibilidad de exportar más mercancías, como podrían ser palas eólicas de una longitud más amplia que la que tienen las que ahora se exportan. El yeso a granel, por ejemplo, si no entrara por la ciudad no habría quejas de lo que pueda ensuciar. Por un lado, esta conexión nos haría mucho más sostenibles, por otro podríamos sacar más cantidad porque la rotonda de Pescadería está colapsada ahora mismo, y un tercer punto es que hay mercancías con una longitud mayor de la que tienen las que entran en estos momentos y que ahora mismo es inviable que accedan al Puerto. Nuestra provincia está perdiendo posibilidades de crecimiento en término económico y de empleo.

"El progreso del Puerto va ligado a la conexión con la A7 y estamos plenamente centrados en ello”

–¿Rosario es optimista?

–Lo que tengo encima de la mesa no sólamente es la obra mastodóntica de entrada y de salida, con un coste de cuarenta millones de euros, sino que ahora mismo la alcaldesa y yo le hemos puesto una iniciativa donde nosotros pagamos el proyecto, nosotros pagamos la obra. Sólo pedimos que nos dejen hacer el ramal desde la carretera en suelo del Puerto, algo que es viable dentro de la norma de Carreteras. Soy optimista porque creo que la capacidad de lucha, de trabajo, de constancia y de esfuerzo de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento de Almería es total. Vamos a conseguirlo. Estoy convencida de que dirán que sí al ramal que hemos propuesto, si no sería ir en contra de los intereses de la ciudadanos de la provincia de Almería. Y también soy optimista con respecto a esa obra mastodóntica, que es el proyecto de entrada y salida del Puerto.

–Llega el verano, temporada de cruceros.

–En términos de cruceros estamos creciendo. Este año tenemos 26 escalas, hemos superado las cifras del año anterior y ya tenemos programados para el año que viene 29, que seguirán creciendo. Se está haciendo un buen trabajo por parte de la Autoridad Portuaria, en coordinación con la Fundación Bahía Almeriport, la Diputación y el Ayuntamiento de Almería. Cuando se trabaja bien, los resultados deben de ser buenos.

Iniciativas para acercar el Puerto a la sociedad –Además de un organismo económico, el Puerto también es un organismo social como lo demuestran la Carrera del Puerto, las visitas veraniegas al Faro...

–Tenemos como objetivo abrir lo antes posible el Puerto de Almería a la ciudad y ya estamos trabajando en esta línea a través de actividades culturales, sociales y deportivas. Estamos haciendo un esfuerzo importante. Por ejemplo, este año hemos colaborado con el Ayuntamiento en los conciertos de Las Almadrabillas, tenemos la Carrera del Puerto, las visitas al faro, la Feria de Navidad... Todas estas cuestiones las vamos a ampliar porque no queremos que los almerienses vivan de espaldas al mar, de espaldas a su Puerto.

–¿Cómo marcha la Operación Paso del Estrecho?

–Somos un Puerto de referencia nacional respecto a la OPE, el segundo de nuestro país por detrás de Algeciras. Ofrecemos un servicio de calidad que no ofrece ningún otro Puerto. Es una entrada de ingresos importantísima, el 50%. Y debemos de entender todos los almerienses que es necesario que apostemos en ese servicio de calidad porque redunda en que después podamos invertir en cuestiones como el Cable Inglés o el Proyecto Puerto-Ciudad. Los pasajeros de la OPE están satisfechos y lo hacen vía el Puerto de Almería por los servicios que ofrecemos.

"Estoy convencida que dirán que sí al ramal que proponemos; si no sería ir contra los intereses de Almería”

–La OPE es un examen para el Puerto.

–Y siempre respondemos. Hay una experiencia anterior, es un logro de todos los empleados públicos de la Autoridad Portuaria de Almería. Somos un referente para la OPE desde hace decenas de años. Felicito a la Policía Portuaria, que se coordina con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como al Departamento de Explotación.

–Supongo que muchos proyectos más en cartera, como la ampliación del Muelle de Pechina.

–Lo que más ganas tengo de sacar adelante como puedes comprender en el acceso directo de la A7. Aunque ampliemos el Muelle de Pechina y puedan entrar más buques, si la mercancía no puede llegar al Puerto, de nada sirve. El reto urgente, imperioso de la Autoridad Portuaria en el Puerto de Almería, es el acceso de la A7. A partir de ahí, es necesario esta ampliación del Muelle. En el momento en que tú vayas a importar o exportar más mercancía, necesitas más capacidad de muelle para los buques. Nos hemos propuesto licitar este año la obra de la ampliación del Muelle de Pechina, una vez que tenemos hecho el proyecto. También el dique de abrigo que vendrá después.