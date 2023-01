Subir los salarios, aumentar el SMI y reformar las pensiones, batallas sindicales para el 2023

Este miércoles, 18 de enero, la secretaria general de UGT Andalucía, CarmenCastilla, junto a la secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, han ofrecidouna rueda de prensa en la sede de UGT Almería para presentar los retos sindicalespara este 2023, analizar la situación sociolaboral andaluza y la almeriense enparticular. En ella ha estado presente el coordinador regional de Ruge Andalucía,Emilio del Arco, que ha expuesto la situación de los jóvenes andaluces, marcadapor la temporalidad y la precariedad en el mercado laboral.

Según Carmen Castilla, “si hacemos una media de lo que son los salarios enAndalucía respecto a otros salarios en nuestras comunidades, la diferencia queexiste es muy grande y, para colmo, el Banco Central Europeo piensa que paracontraer la inflación lo que hay que hacer es subir los tipos. La hipoteca ha podidosubir aproximadamente unos 200 euros. Al gobierno andaluz también le hemospropuesto desde UGT Andalucía una serie de medidas que vengan a mitigar losefectos de la inflación en las familias andaluzas, nos vamos a centrar en laspersonas, en las familias, en esos que no tienen beneficios en sus cuentas deresultados”.

“Por eso nuestra batalla, ya lo adelanto, es seguir peleando por los salarios, hayque subir los salarios, las empresas ya están ganando dinero y tiene que haber unarepercusión directa en la calidad y en la cantidad del salario, cosa que no estamosviendo actualmente. Según el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, la subidamedia en Andalucía, a fecha 30 de noviembre, es de un 2,71%. El IPC denoviembre estaba cerca del 6%, hay una pérdida de poder adquisitivotremendo. Los trabajadores no nos hemos recuperado de la anterior crisis.Tenemos escasamente un 20% en Andalucía con cláusula de revisión salarial”.

SUBIDA DEL SMI

Según la líder regional de UGT, “otra de nuestras batallas para este 2023 es lasubida del SMI. Recuerden ustedes cuando la primera vez que se subió el salariomínimo interprofesional, después de muchísimo tiempo, decían que se iba abloquear la economía mundial, yo no lo he visto, es más, se ha seguido generandoempleo. Podría terminar beneficiando de manera directa a entre 320.000 y 350.000 andaluces y andaluzas, permítame casi todas andaluzas, que son las que tienenlos empleos más precarios, a tiempos más parciales, de tipo involuntario”.

“Es necesario que los empresarios a nivel nacional firmen el nuevo acuerdo parael empleo y de la negociación colectiva estatal (AENC). Le hemos propuesto a lapatronal andaluza firmar un acuerdo para el empleo y la negociación colectivaandaluz, estamos esperando a que la patronal andaluza nos diga algo. Cómo esposible que si se estaban quejando de que el encarecimiento de los precios erapor la subida de la luz, la falta de componentes, los transportes por el tema delos combustibles, eso haya bajado y que siga repercutiendo esos gastos a esosproductos, a la cesta de la compra, si realmente la parte empresarial no estásoportando estos gastos, porque ha habido una medida que lo han frenado”.

REFORMA DE LAS PENSIONES

“Hay que abordar de una vez por todas el sistema de pensiones en España, elministro lleva semanas cambiando los periodos para el cómputo de la pensiónque se hará 30 años, 35 años, cada vez subimos más. Nosotros, de hecho, noshemos opuesto literalmente y frontalmente a esa subida, proponemos una rebajaa 25 o a 28 años, pero descontando los años más perjudiciales, porejemplo, imagina ser una mujer y está en excedencia porque tiene que cuidar asu padre, a su madre, o a su hijo. O una persona que haya perdido el empleodespués de tributar muchísimos años, pierde el empleo y le van a contabilizaresos años, no es justo”, ha manifestado Castilla.

HAY QUE PONER YA EL FOCO EN EL DESEMPLEO ANDALUZ

Carmen Castilla ha señalado que “le hemos transmitido a la Junta de Andalucíaque hay que poner un foco ya en los desempleados, tenemos 76.300 andalucesy andaluzas que están en el paro, eso nos sitúa en una tasa de desempleo del18,98%. Tienen que tener una solución de vida. Hay que fortalecer los serviciospúblicos de empleo, que tienen una función fundamental en la orientación y enlos itinerarios para que el desempleado encuentre un empleo. En Europa unorientador tiene a su cargo 100 personas, en España tiene a 2500”.

“Es importante seguir avanzando en modificar el Estatuto de los Trabajadoreshacia el siglo XXI, va a venir un cambio en cuanto a la digitalización y lasnuevas tecnologías. Van a generarse muchos puestos de trabajo y va a tenerque existir personas cualificadas con esas capacidades, habilidades yactitudes. A la fecha de hoy vemos que vamos muy lentos en elprocedimiento, estamos hablando de formación profesional ocupacional,donde se adapte a esos nuevos nichos de empleo, que cuando se abra, porejemplo, cualquier centro en Almería, en Huelva, Granada, donde se vengauna gran empresa, encuentre esa mano de obra cualificada”.

LA LACRA DE LA SINIESTRALIDAD

“Estamos indignados por la alta tasa de siniestralidad laboral que tenemos,ayer conocimos los datos oficiales, 141 fallecidos en el tajo en el año 2022,pero es que la accidentabilidad sin resultado de muerte también ha aumentadoostensiblemente. Ha aumentado las enfermedades relacionadas con losriesgos psicosociales, nosotros hemos pedido una campaña deconcienciación, porque el problema de la siniestralidad laboral no puede ser dela familia que ha perdido a un ser querido o que se ha quedado en silla deruedas, tiene que ser un problema de concienciación de la sociedad en suconjunto, así como se ha hecho campañas con los accidentes de tráfico”.Castilla ha exigido que “hay que cumplir con la normativa expresa deprevención de riesgos laborales, que entendemos que también se ha quedadoantigua la ley de prevención, en el año 95 no estábamos hablando deteletrabajo, de digitalización etc”.

REFORZAR LO PÚBLICO

“En UGT reclamamos un refuerzo de lo público, no solamente en sanidad,educación etc, también en las políticas sociales. Tenemos que fortalecer laatención primaria, la atención especializada, para que cuando tengamos unproceso de enfermedad no tengamos que mirar si tenemos dinero parahacernos un seguro privado, hay que invertir todavía más porque partíamos deuna situación que era bastante penosa y yo creo que nuestros profesionalesque lo han dado todo, creo que es fundamental que se les tratara con unconsonancia o salario, con condiciones laborales dignas y justas”, haexpresado.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por su parte, la secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, haseñalado que “tenemos todavía 10 convenios que están sin acabar lanegociación, muchos de ellos comenzando, pero el más importante es elconvenio del campo, que en nuestra comunidad, en diferentes provincias,tiene una situación bastante compleja y que UGT ha llegado a no firmar,puesto que la patronal nos ofrece situaciones que son de ninguna maneraasumible”.

“La mayoría de las reclamaciones que tenemos ahora mismo en lafundación socio laboral son precisamente de trabajadores y trabajadoras delcampo, porque no se le está pagando lo que lo que realmente estántrabajando, se le paga el SMI justo. Son más de 40.000 trabajadoresafectados en este caso y el resto de convenios afectarían a unos 75.000trabajadores y trabajadores”.

“En esta provincia la negociación colectiva con la patronal tiene que mejorarmucho, el diálogo social necesitamos que sea mucho más efectivo y que lasubida salarial se asemeje al IPC o la inflación que estamos viviendo ysufriendo los trabajadores y trabajadoras. Los datos de desempleo en laprovincia acabaron con 53.000 desempleados, son menores de 25 añoscerca de 5.000. Hay que revisar el tema del despido, actualmente es muyfácil despedir y muy barato, hay que hacer visitas a las empresas, visitaspidiendo horarios de entrada, horas de salida y contratos, es la únicamanera de acabar con ese fraude” ha dicho Vidal.

“Hay trabajadores desempleados en España, hay desempleados enAlmería, entonces por qué tenemos que pedir ciertos oficios, ciertos perfiles,fuera de España. Podemos formarlos en nuestra comunidad, en nuestraprovincia, no hay ninguna propuesta de formación ni para trabajadores nipara desempleados. Por tanto, la formación para nosotros es uno de losaspectos fundamentales para el año 2023, que la Junta Andalucía saqueformación tanto para desempleados como para trabajadores y trabajadoras,para adaptarlos a los nuevos nichos de empleo, tenemos un salario medioen Almería de 15.000 euros según la Agencia Tributaria”, ha explicado lasecretaria provincial de UGT.

“A esto se le suma el problema que tenemos de conexiones, deinfraestructuras, no puede ser que un billete de avión a Madrid cueste 200euros, porque Almería no está conectada, con Barcelona 7 horas, conMadrid en coche cinco hora y media, con Sevilla otras cinco hora y media,así no podemos ser competitivos ni podemos tener turismo”, ha concluidoVidal.

NECESITAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS JÓVENES

Finalmente, Emilio del Arco, coordinador regional de RUGE Andalucía, haexplicado que “RUGE somos todas las personas jóvenes de UGT,trabajadores o no estudiantes, que básicamente venimos a luchar contrala precariedad laboral, defender los derechos de los jóvenes, garantizar laemancipación de todas y todos los jóvenes accediendo a una viviendadigna, acabar con las prácticas no remuneradas”.

“Apostamos por construir una sociedad ecológicamente sostenible, que esal final el futuro, nos sentimos un poco de lado ahora mismo, por esohemos presentado la guía “Garra”, que es la guía básica laboral de losjóvenes, donde te explican el acceso al mercado laboral, tus derechos, lostipos de contrato. La gente debe estar preparada, saber en el mercado detrabajo que va a entrar, no tener a los jóvenes engañados haciendo unasprácticas que lo único que están haciendo es ocupar un puesto detrabajo”.