El 'boom' de Plenergy: Almería, epicentro del crecimiento andaluz de la gasolinera 'low cost'

El crecimiento de las gasolineras low cost parece imparable. Con una oferta distinta a la estación de servicio tradicional y destinada a otro sector de la población, estas novedosas instalaciones de repostaje están teniendo un éxito indiscutible y cada vez cuentan con más clientes. Almería, de hecho, se ha convertido en el epicentro desde que en 2018 Plenoil [Plenergy en la actualidad] instalara en Vera su primera gasolinera automatizada.

A partir de ese año, la provincia es una de las bases de expansión a nivel andaluz de las low cost, principalmente de Plenergy, "líder indiscutible en la venta y distribución automatizada de combustible en toda España", según refleja su página web. La compañía lidera el segmento en la capital, igualando los seis puntos de suministro que tiene Repsol, además de contar con trece más repartidas por el resto de la provincia. Un total de 19, que le convierte en el líder en este segmento a nivel andaluz, por delante de Sevilla (14), Cádiz (12), Málaga (11), Córdoba (8), Granada (4) y Jaén (3). Casi el 27% de las estaciones parcialmente desatendidas de esta firma low cost están dentro de los límites provinciales.

La [casi] veintena de estaciones de repostaje están repartidas por el levante y el poniente de la provincia. Así, además de las seis en la capital, el resto están repartidas por Níjar (2), El Ejido (2), Huércal (2), Garrucha, Roquetas, La Mojonera, Vícar, Vera, Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa. Y todas tienen algo en común: siempre hay gente repostando combustible. El éxito de estas compañías radica en su modelo de negocio que minimiza los gastos operativos, eliminando servicios adicionales como tiendas o cafeterías y ofreciendo el repostaje al cliente en lugar de personal cualificado. Además, su combustible básico no contiene los aditivos que algunas marcas tradicionales añaden para mejorar el rendimiento, aunque cumple con todos los estándares de calidad necesarios, según explican distintos portales web especializados, como es el caso del RACC.

Si en Vera comenzó hace siete años la expansión de Plenergy en Almería, y por ende, en Andalucía, la última que se ha abierto en la provincia data de diciembre de 2024 en El Ejido. Pero la intención de la compañía es seguir estudiando las oportunidades que ofrece un mercado como el almeriense, con mucho tránsito de vehículos y camiones, especialmente ligados al transporte del sector agroalimentario y la extracción minera. Además de combustible tradicional, la compañía ofrece también cinco lavaderos en sus servicios de autolavado Plenergy Wash, de los 50 que tiene en toda España, además de nueve puntos de recarga eléctrica.

Tres nuevas gasolineras en Andalucía

Andalucía se ha consolidado como una de las comunidades clave dentro de la red, que contará con más aperturas en lo que resta de año. Esta expansión refuerza el compromiso de la compañía con ofrecer a los andaluces una opción de repostaje accesible y eficiente, que puede suponer un ahorro de hasta 400 euros al año, al tiempo que impulsa el empleo local y el desarrollo económico de la región.

“Superar las 70 estaciones en Andalucía es una muestra de nuestro firme compromiso con esta tierra y, sobre todo, con el ahorro de los conductores andaluces”, señala José Rodríguez de Arellano, CEO de Plenergy. “Este hito refuerza nuestro compromiso con ofrecer la mejor calidad al mejor precio. Nuestro objetivo es continuar con esta expansión para que todos los andaluces puedan beneficiarse del ahorro y la calidad que definen a Plenergy”.

La compañía refuerza así su plan de crecimiento, apoyado en una estrategia de gestión propia que combina aperturas en enclaves estratégicos con un modelo de costes eficiente. Bajo este modelo, la compañía prevé alcanzar más de 350 estaciones en España y Portugal a cierre de 2025, cumpliendo su objetivo anual de 80 nuevas aperturas, mientras avanza de forma sostenida hacia la meta de 500 estaciones operativas en 2027. Todo ello consolidando su posición como líder del sector con más de 55 millones de repostajes anuales y 1.300 millones de litros vendidos, según datos de 2024.

Otras compañías automatizadas en Almería

Si bien Plenergy es líder en la provincia, no es la única en su segmento. Así, Petroprix cuenta con tres estaciones de repostaje [dos en la capital y una en Níjar] mientras que Ballenoil, cuya implantación es mayor en la zona occiental de Andalucía, tiene anunciada una próxima apertura en Adra. Pero además, hay una importante proporción de gasolineras que se han puesto en marca en las grandes empresas del sector agroalimentario, cooperativas, alhóndigas e incluso almacenes de suministro que tienen operativas en torno a la treintena. CASI, Vicasol, Agroponiente, Coprohníjar, Cohorsan, Murgiverde, Biosabor, SAT Costa de Níjar, Hotrofrucoop SCA, entre otras, ofrecen combustible a precios más económicos que en las abanderadas. También cuentan con sus propias estaciones de suministro de carburantes las empresas del sector del transporte de carretera, una actividad vinculada precisamente a la del agro porque miles de camiones salen a diario hacia Europa cargados de frutas y hortalizas.