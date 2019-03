La digitalización del agro en la UE tiene ‘sello’ almeriense

Del 4 al 6 de marzo, Praga (Chequia) será el epicentro de la investigación europea en materia de digitalización aplicada al sector agroalimentario. Durante estos tres días, técnicos e investigadores, en representación de 140 centros de innovación digital europeos (DIH - Digital Innovation Hubs), se reúnen para diseñar la hoja de ruta de la digitalización del agro, dentro del proyecto Horizonte 2020 Smart Agri Hubs.

La iniciativa busca que el sector agrícola adopte las soluciones digitales como parte de su día a día, algo en lo que muchos agricultores ya están concienciados, conocedores de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y la innovación. Sin embargo, los responsables del proyecto saben que las aplicaciones actuales disponibles todavía están dispersas y son utilizadas aún por un pequeño grupo de 'avanzados'.

En este proyecto confluye el conocimiento de estos 140 centros, reunidos en 9 grupos regionales, que pondrán en común los resultados de 28 líneas de experimentación agrícola, para lo que contarán con la participación de más de 4.000 explotaciones agrícolas a través de 4.000 experimentos, acercando el proceso de digitalización a las necesidades específicas de los agricultores. Para ello, contará con 20 millones de euros y una duración de cuatro años.

La iniciativa arrancó el pasado 1 de noviembre y cuenta con un marcado acento almeriense, pues la doctora Cynthia Giagnocavo, de la Cátedra Coexphal-UAL, es la investigadora principal, en colaboración con el grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica de la UAL, dirigido por el profesor Manuel Berenguel.

Smart Agri Hubs incluye el Centro de Innovación Digital de Almería, liderado por Cajamar y Coexphal, con la inclusión de Hispatec y la UAL, y está reconocido dentro del proyecto que cubre el área de invernadero de precisión.

El equipo de la Cátedra Coexphal-UAL está organizando Centros de Competencia (CC) entre los que se incluyen a unidades de investigación y tecnología, universidades, infraestructuras de demostración, suministradores de tecnologías, etc. que pueden suministrar la necesaria tecnología y conocimiento directamente a los agricultores y negocios agrícolas. La UAL deberá organizar la clasificación de tecnologías digitales útiles para SmartAgriHubs y sus usuarios; crear un catálogo de los CC existentes en colaboración con los 9 grupos regionales europeos; elaborar los perfiles y análisis de competencias para identificar nuevos intercambios de conocimientos y oportunidades de negocio en otros CC candidatos que no trabajan tradicionalmente en la agricultura; coordinar y gestionar la red de CC e identificar sinergias y eficiencias entre los CC (agrícolas y no agrícolas) y sus redes de usuarios, así como las mejores prácticas para el intercambio de conocimientos en la comunidad digital de los CC.

Judit Anda, de la Consejería de Agricultura, participó ayer en el evento con una charla. Anda destacó la “fuerte presencia andaluza para liderar el proceso de transformación digital de la cadena de valor agroalimentaria”.

Giagnocavo también ofreció una conferencia acerca de los Centros de Competencia y las tareas que desarrollará la UAL en el proyecto. También asistió Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, así como reprensentantes de Coexphal, Hispatec y el Ifapa, que contó con David Lozano, investigador sobre Gestión de Recursos Hídricos.