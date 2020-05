Los datos del paro publicados el día 5 de mayo, aunque esperados, dejan un panorama de incertidumbre en la provincia. El empleo, eso sí, al igual que en el resto de España, se está destruyendo a un ritmo vertiginoso a consecuencia de la pandemia por COVID-19, que ha obligado al Gobierno a establecer un estado de Alarma que ya suma más de mes y medio, y que obligó a una paralización prácticamente total de la actividad.

Ahora la sociedad entra en un nuevo periodo, mal llamado ‘desescalada’, que no es otra cosa que ir eliminando limitaciones de manera paulatina mientras la curva de contagios por coronavirus lo permita.En los últimos dos meses, en Almería se han destruido más de 13.000 empleos en dos meses. Fueron en torno a 9.000 el pasado mes de abril correspondientes a marzo, y ha subido en más de 4.500 en el último mes. Eso sí, hay que matizar. En la gruesa subida de marzo no se diferenció a las personas paradas con las que acababan de entrar en ERTE, que contaron como desempleados, y por lo tanto, el dato en sí no refleja la realidad de destrucción de empleo. El último reporte, en el de este mes, el SEPE si ha podido discernir y ya solo se remiten a destrucción de puestos de trabajo.

Sin embargo, lo cierto es, que la mejor manera de conocer cuántas personas han perdido su puesto de trabajo es acudir a los datos de afiliación. En este caso no cabe lugar a equívocos, y es aquí donde la realidad deja un regusto amargo.

El dato que arroja el SEPE de afiliación a mes de abril es de 288.123 personas en alta dentro de una masa de población activa de 339.400 (mayores de 16 años y en este caso contando también los que superan la edad de 65 años, que pueden hacerlo), y supone una caída de en torno a los 12.000 afiliados con respecto al mes de marzo. Sin duda, un dato que se antoja exagerado, pero es que lo es, ya que no hay registros de una bajada similar desde que se hace el recuento de datos, allá por 1.988.

Estas cifras arrojan realmente las personas que han dejado de trabajar, bien porque se han quedado en paro, que es la mayoría, y también entra la casuística que puede haber un margen que haya pasado a inactivo.