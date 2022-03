Las hortalizas salen del almacén pero no llegan envases para la confección

El paro de los transportistas de base no cesará mientras el Gobierno central no se siente a hablar con ellos, como insisten desde la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que considera papel mojado el compromiso para la reducción del precio del gasóleo adquirido el lunes por parte del Ejecutivo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), sobre el que reitera, “no les representa”. La propuesta del Gobierno también encontraba el rechazo de las federaciones nacionales de transportistas Fenadismer, Fetransa y Feintra, todas miembro del CNTC, ya que las medidas no concretan ni en qué consistirán, cómo se articulará, ni qué cuantía de la posible ayuda le corresponderá a cada transportista; por esto decían: "La falta de concreción de las medidas por parte del Gobierno, no permiten por el momento reanudar la actividad del transporte de mercancías por carretera".

Mientras esto sucede, la comercialización hortofrutícola almeriense empezaba el viernes a respirar gracias al trabajo junto a la Subdelegación del Gobierno de Almería y las Fuerzas de Seguridad, si bien todavía hay peros.

Luis Miguel Fernández, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, Coexphal, el paro ha afectado de manera desigual respecto a la semana pasada, “del martes al jueves pasados, fueron los días más duros para sacar mercancías al resto de España y Europa; desde el viernes estamos trabajando estrechamente con la Subdelegación del Gobierno para mantener los posibles puntos conflictivos libres para el total acceso a las autovías”. Así Fernández explicaba que desde el viernes los productos están saliendo de las empresas sin problemas.

Pero la comercialización se sigue enfrentando a otro problema, sobre el que la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas, Ecohal Andalucía, ya apuntaba la primera semana de paro: “La situación se agrava al no poder recepcionar los insumos necesarios para la actividad, pues envases y embalajes, tampoco están pudiendo llegar a las empresas de comercialización”. En esto incidía ayer Fernández: “No está llegando algún suministro a nuestros almacenes que necesitamos para confeccionar como envases. Esperamos que se normalice la situación”.

"Problema de Estado"

Las organizaciones del gran consumo consideran de "máxima urgencia" acabar con un paro del transporte, que califican de "problema de Estado", al tiempo que han advertido de que el conflicto amenaza ya la producción y de que peligran más de 100.000 puestos de trabajo.

Ante esta situación, la cadena de valor del gran consumo -sector primario, industria y distribución- ha pedido a los convocantes en un comunicado conjunto que dejen de "coaccionar" al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad.

Las organizaciones AECOC, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-Alimentarias y FIAB, han instado también al Gobierno a "no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al transporte"