Las denuncias formuladas a raíz de la huelga de transportistas se elevan a 28

El paro persistirá mientras el Gobierno no se siente con la plataforma

La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte asegura que su paro, que cumple este martes su noveno día de protesta, sigue adelante porque ellos no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno y lo que han obtenido con otros interlocutores es "papel mojado".



El Ejecutivo adquirió ayer un compromiso con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que considera como su único interlocutor válido del sector y del que la Plataforma no forma parte, para una reducción efectiva del precio del gasóleo para los transportistas que se aplicará a partir del 1 de abril.



A juicio de Manuel Hernández, al transportista no le soluciona nada ese acuerdo, al que califica de "unas pocas migajas", que "ni nos da solución, ni nos quita problemas".



Según ha explicado, ante unas pérdidas mensuales de 2.000 euros, el que les den una subvención de 170 euros al gasoil no les evita seguir con "la misma problemática" que les ha llevado a parar. "El paro no se va a levantar" si el Gobierno no se sienta con Plataforma y se acuerdan las medidas que necesitan los camioneros.