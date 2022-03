En torno a 2.000 transportistas de Almería paran los repartos

Esta acción dista de la que solventó el Comité Nacional de Transporte por Carretera a través del Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de marzo, norma que según la plataforma sólo beneficia a los grandes operadores del transporte y no resuelve los problemas de los transportistas de base. La plataforma anunciaba el paro el pasado 5 de marzo dando tiempo hasta el inicio del paro a los ministerios competentes para que se sentasen con representantes de la misma para atender sus demandas, “nos encontramos en uno situación económica de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de total precariedad en todos los sentidos”.

El Polígono de La Juaida ha sido elegido punto de concentración , donde han quedado estacionados algunas furgonetas de reparto y camiones, mientras otros participan del paro si bien no han desplazado sus

Las frutas y hortalizas tienen salida para venta pero no para Bancos de Alimentos

Las grandes empresas de transporte por carretera no están participando en el paro y esto hace que la salida de las frutas y hortalizas de las comercializadoras almerienses no se esté viendo afectada, tal y como explica Luis Miguel Fernández, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), "lo que hoy no hemos podido llevar a cabo es la retirada de productos hortofrutícolas con destino al Banco de Alimentos, que eso sí lo realizan pequeños transportistas"; esta iniciativa se coordina a través de Aproa (la asociación de Coexphal) a partir de las organizaciones de productores de la misma.

Coexphal, a través de Fepex, pedía al Ministerio de Agricultura el pasado viernes que hiciera las gestiones pertinentes para posibilitar el libre tránsito de camiones y se impidieran bloqueos.