El teniente de alcalde de Garrucha acosó a un compañero agente de Medio Ambiente

Álvaro Ramos es en la actualidad teniente de alcalde de Garrucha, pero profesionalmente es agente de Medio Ambiente. En su día denunció a tres compañeros, entre ellos un coordinador y un coordinador adjunto, por un delito contra la integridad moral en el ámbito laboral. Los denunciados resultaron absueltos en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, que dictó un fallo que fue ratificado y devino en firme tras su paso por la Audiencia Provincial de Almería.

Una sentencia en la que ya se hacía referencia a un informe de la técnico de prevención de riesgos laborales que alertaba de que el “conflicto laboral existente en la unidad es propiciado precisamente por el denunciante (Ramos) y (el testigo que propuso)”. Algo que ahora se ve confirmado por el pronunciamiento de la propia administración.

El exmagistrado y actual abogado Vicente Tovar, explica a Diario de Almería que uno de estos agentes absueltos recurrió al Comité de Investigación Interna para las situaciones de Acoso de la Delegación del Gobierno de la Junta, que finalmente determinó que "los hechos denunciados -por su cliente- son compatibles con un patrón de acoso laboral" por parte del edil Ramos.

De hecho, el Comité, según ha trasladado el abogado, advierte que las actuaciones de Ramos no son una "mera molestia", sino que fueron parte de una "conducta insistente y reiterada" con actos "continuos, repetitivos e intrusivos" a lo largo del tiempo, capaces de generar un "temor" que condicionó la vida del denunciante. Tanto como para que la libertad de dicho agente quedase "maltratada" por una "obsesiva actividad intrusiva" que lo llevó a cambiar sus hábitos y costumbres para "sacudirse la sensación de hostigamiento".

El letrado explica que esto ha derivado en una resolución por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en la que se acuerda que denunciante y denunciado no puedan coincidir en el mismo ámbito territorial de trabajo, para tratar de evitar "las vigilancias y seguimientos constantes a los que ha estado sometido" el agente por parte de Ramos.

“Este hombre (Ramos) abusa de su situación de discapacidad. Es el que acosa pero, sin embargo, no para de denunciar y montar historias para decir que el acosado es él. Cuando llega a la administración una persona que, a priori, tiene todas las papeletas para sufrir acoso, que monta una persecución contra mi cliente y comienza con denuncias de acoso, grabaciones… Le da la vuelta a la tortilla. Los jueces tiran para adelante, porque nadie se atreve a archivar en un caso así, pero todos los denunciados fueron absueltos”, apunta el letrado Tovar.

Sin embargo, la última victoria del agente de Medio Ambiente tiene un sabor agridulce, ya que se reconoce que hubo acoso, se decide que es preciso que ambos no coincidan en el trabajo… Pero no se incoa un expediente disciplinario porque “habría transcurrido con creces el plazo de tres años para la prescripción”. Todo ello porque, a pesar de que la denuncia administrativa se presentó el 17 de enero de 2022, y el 25 de marzo de ese año ya estaba todo listo para emitir una resolución en diez días, plazo legalmente establecido, no ha sido sino hasta ahora que se ha pronunciado la Delegación Territorial.

Dado que una de las principales pruebas presentadas era una serie de vídeos grabados por Ramos en 2019, explica el abogado, se considera que por sí solas no pueden dar origen al expediente disciplinario, debido a que la infracción “muy grave” ya habría prescrito.

Otras causas

Además del juicio por acoso y esta resolución administrativa vinculada a dicho proceso judicial, Ramos se ha visto inmerso en otras causas. Por ejemplo, un Juzgado de Vera abrió diligencias contra el alcalde, Pedro Zamora, y contra su teniente de alcalde, Álvaro Ramos, por un presunto delito de prevaricación tras haber publicado los datos de carácter personal de concejales socialistas; aunque el secretario del Ayuntamiento de Garrucha, Juan Luis Pérez Tornell, ha entonado el 'mea culpa' por este motivo. Pérez Tornell presentaba un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Vera en el que señala que ese presunto delito "es mi responsabilidad y me corresponde a mí exclusivamente". "no reparé en ese momento en la circunstancia de que con eso se hacían públicos datos personales que deberían haber sido ocultados en la citada publicidad".

También presentó tres denuncias contra la exalcaldesa socialista de Garrucha, María López Cervantes, por ejemplo por la contratación irregular como auxiliar administrativo de una mujer que fue parte de su lista electoral en 2019, o presuntos delitos de falsedad, contra la administración pública y malversación por el uso irregular de tarjetas de combustible. Todas ellas han sido archivadas a día de hoy, toda vez que la exalcaldesa lamenta la "campaña de difamación" del concejal", y asegura que se lo hará pagar en los tribunales.

Este mismo viernes, Ramos presentaba una denuncia contra la madre de un exedil del PSOE que presuntamente ha esparcido un bote lleno de orines y heces encima de la silla y la mesa de su despacho en el Ayuntamiento.