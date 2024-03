El secretario de Garrucha entona el 'mea culpa' por desvelar datos personales de concejales

El secretario del Ayuntamiento de Garrucha, Juan Luis Pérez Tornell, ha entonado el 'mea culpa' tras conocerse que el Juzgado de Vera ha abierto diligencias contra el alcalde, Pedro Zamora (Partido Popular), y contra su teniente de alcalde, Álvaro Ramos, por un presunto delito de prevaricación tras haber publicado los datos de carácter personal de concejales socialistas, a sabiendas de que estaban cometiendo un posible delito, tal y como les advirtieron los técnicos municipales.

Pérez Tornell presentaba este pasado miércoles un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Vera en el que señala que ese presunto delito "es mi responsabilidad y me corresponde a mí exclusivamente".

En el citado documento al que ha tenido acceso Diario de Almería, el secretario señala que "fui advertido por un concejal con carácter previo a las últimas elecciones de junio de 2023 de esta circunstancia y que debían ser publicadas las declaraciones citadas. Una vez constituida la Corporación di instrucciones para que se publicaran en la página web del Ayuntamiento" y, continúa "no reparé en ese momento en la circunstancia de que con eso se hacían públicos datos personales que deberían haber sido ocultados en la citada publicidad".

“Los datos públicos son los que están en el portal de transparencia, pero en ningún caso, conforme a la ley, se pueden publicar nuestros números de cuenta corriente, de teléfono móvil o la matrícula de nuestro vehículo”, denuncia la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Garrucha, María López.

El secretario añade que "se corrigió, una vez advertido el error, a la mayor brevedad" y por ello insiste en que "lamento profundamente ser el causante de perjuicios a los concejales, toda vez que analizado detenidamente el tema en aras de la transparencia se ha vulnerado la privcaidad de unos datos que deben protegerse".

Por esta razón, también ha señalado en el citado escrito remitido al Juzgado Número 4 de Vera que "solicitaré las disculpas de todos los integrantes de la Corporación".

Exculpar al teniente alcalde

Este escrito del secretario se erige como una medida para exculpar al teniente alcalde, Álvaro Ramos (IU), que se convirtió el verano pasado en la llave de gobierno para darle la vara de mando al PP y que según López es el que "ha aireado los datos personales en las redes sociales cada vez que ha considerado" y motivo por el que el PSOE de Garrucha interpuso una querella sobre la que esta semana se ha conocido que el juez ha abierto diligencias.

“Tal y como se recoge en la querella, este señor es el principal responsable del hecho que denunciamos, pues no solo ordenó a sabiendas que no debía, la publicación de todos los datos personales de los concejales del Ayuntamiento, sino que en la actualidad sigue compartiendo mis datos personales en sus redes sociales”, ha insistido la portavoz socialista para la que este tipo de noticias “sólo vienen a minar el buen nombre de nuestro municipio y el buen hacer de su gente, trabajadora y honrada que no merece ser gobernada por este equipo de Gobierno”.