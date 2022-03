El paro del transporte congela la venta hortofrutícola con riesgo de desabastecimiento

Mientras el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, decía el martes que el abastecimiento está asegurado a pesar del paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías, en el caso de las frutas y hortalizas, Mercamadrid descargaba tanto el martes como ayer un 60% menos de género, al igual que Mercavalència también notaba la ausencia de productos procedentes de Almería, además ayer la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid (Asomafrut) advertía del posible desabastecimiento si continúa el paro.

Y es que la comercialización de la 'huerta de Europa' ha paralizado la entrada y salida de productos hortofrutícolas por incidencias en puntos estratégicos y la incertidumbre de llegar a destino. Esta acción repercute también en la producción, en este sentido se ha avisado a los productores que no corten cultivos estos días a la espera de la evolución de la situación, si bien algunos productos no pueden esperar a un corte más tardío. “Ya hay acumulación de producto en invernaderos", señala Andrés Góngora, secretario provincial de Coag y responsable de Frutas y Hortalizas de esta organización a nivel estatal, quien añade que no tiene con quién hablar de esta plataforma.

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, solicitaba el lunes al subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente, que se garantizase la libre circulación de los productos hortofrutícolas durante los días de paro. Si bien los días pasan y la ‘escasa’ incidencia que algunos señalan en el suministro de productos puede virar a elevada y el consumidor podrá percatarse de ello en los lineales de los supermercados.

Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, explica que la situación está siendo muy complicada y ha ido de menos a más, asimismo informaba ayer de que en el segundo día de paro hubo incidentes en rotondas en la zona de La Cañada, Viator y en el Poniente. Esta situación les ha llevado a pedir una reunión urgente

con Subdelegación del Gobierno, ya que si bien está acudiendo la Guardia Civil, “no se están haciendo corredores para acceder a las autovías y exportar nuestras hortalizas”. Según Fernández hay empresas paralizadas con muchos kilos de producto perecedero y "estamos muy preocupados porque la situación es indefinida y puede agravarse muchísimo”. El gerente insiste en el derecho a trabajar, “igual que nosotros respetamos e incluso compartimos las reivindicaciones de la plataforma de los transportistas que están en el paro, también exigimos que los transportistas que quieran trabajar puedan ejercer su derecho de hacerlo y así hacer menos daño a nuestro sector que ya está golpeado por otras cuestiones. Ahora necesitamos exportar las hortalizas que hemos cultivado este invierno, de lo contrario para nosotros supone un problema económico muy grande no pudiendo atender pedidos mientras perdemos cuota de mercado porque sí está entrando producto de Marruecos y otros países. Día que pasa es más complicado”. Para Fernández se trata de respeto mutuo, “aquí hay una parte que no está respetando y la Administración mira para otro lado”. Igualmente la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, respeta el legítimo derecho a la huelga, "pero también debe respetarse el legítimo derecho a trabajar con libertad y seguridad: Nuestros asociados nos están informando de bloqueos y amenazas a los profesionales que quieren trabajar y daños materiales ocasionados en vehículos y mercancías por parte de los piquetes, además de pérdidas económicas e importantes demoras en las entregas de productos y material", dice su presidente, José Cano.

Ecohal Andalucía, Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas, denuncia la pasividad del Gobierno central ante el paro que arrancó el lunes y asegura que el impacto en la actividad esta siendo tan notable que ha llevado a sus empresas a tener que

La producción asegura que ya hay acumulación de género en los invernaderos

suspender la actividad. “Ante la imposibilidad de carga de las mercancías con destino a los principales mercados, nacionales e internacionales, las empresas adheridas a esta organización se han visto obligadas a paralizar la actividad hasta que se normalice la situación. Esta paralización de la actividad de comercialización también supone la paralización de la producción, que no puede dar salida a los productos que están por recolectar. Esto se produce en un momento de campaña con buenos precios para los agricultores que se verán imposibilitados de continuar”.

Desde Ecohal apuntan, además, que la situación se agrava al no poder recepcionar los insumos necesarios para la actividad, pues envases y embalajes, tampoco están pudiendo llegar a las empresas de comercialización. “Si no hay una solución rápida habrá desabastecimiento en los lineales de muchas y frutas y hortalizas en pocos días, por lo que desde esta organización se insta a las Administraciones competentes a que tomen cartas en el asunto de forma urgente”. Alfonso Zamora, gerente de la federación, insiste en que sin esa solución en 3 o 4 días se puede producir esa falta de productos. En consonancia con estas palabras Luis Miguel Fernández dice: “No quiero ser alarmista pero ya hay empresas que nos advierten de que como esto siga así un par de días puede haber desabastecimiento o lo que es peor se nos puede quitar cuota de mercado en otros países porque nosotros somos exportadores”.

El gerente de Coexphal apunta que a través de la federación nacional que le representa, Fepex, está pidiendo al Gobierno que se siente a dialogar con la plataforma de transportistas convocante del paro para llegar a un acuerdo: “Estamos en el peor de los escenarios, es una huelga convocada por una plataforma que no se reconoce por parte de la Administración, que no está en la patronal, que no reconoce el acuerdo sellado en Navidad con la misma y que, además, es indefinida y son pequeños transportistas que también tienen derecho a pedir lo que está dentro de la lógica y deberían ser escuchados”. Esta afirmación es compartida por la producción, así desde Coag, Góngora expone: "Entendemos las protestas y la situación de los transportistas, pero al final somos los agricultores los que estamos pagando las consecuencias y no somos los que tenemos que dar una solución. Es el Gobierno el que tiene que tomar acciones para retomar la normalidad. Exigimos al Gobierno que los atienda, que busquen soluciones. Esto no se puede prolongar”,

Por parte de Subdelegación del Gobierno afirman la interlocución constante con las empresas así como la puesta a disposición de las fuerzas de seguridad ante cualquier incidente y para acompañar en la salida de producto a aquellas que lo requieran.

Según informaban a este diario miembros de la plataforma que promueven el paro, en Almería, este es refrendado por unos 2.000 transportistas y si bien no está respaldado por las patronales del transporte, las empresas que han decidido continuar con la actividad también están viendo afectada la misma. Así, el presidente de la Asociación Provincial de Transporte Terrestre de Mercancías de Asempal, Andrés Belzunces, señala que han reducido la actividad a un 25% o 35% y es que uno de los cometidos de las firmas de transporte en Almería es el envío de productos hortofrutícolas que se ha frenado.

La plataforma no tiene intención de levantar el paro. Como manifiesta Jesús Sedeño en la tercera jornada del mismo, “seguimos a expensas de que el Gobierno hable con nosotros”. La plataforma pide la prohibición de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación y la de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos, con entrada en vigor de manera inmediata.