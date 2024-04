La falta de lluvias, una 'amenaza' para los herbáceos de Almería

La organización agraria Asaja ha alertado este viernes de que la falta de precipitaciones "liquida" los cultivos de herbáceos de Almería, ya que con el agua acumulada desde octubre, que oscila entre 10 y 80 mm, los cultivos de secano junto con los pastos para el ganado son "prácticamente inexistentes".

Según una nota, la zona más afectada es el Bajo Almanzora, donde únicamente han caído 10 mm en los últimos siete meses, mientras que el alto Almanzora, y Tabernas han registrado 30 mm. Por su parte, el Bajo Andarax, la Comarca de Nacimiento y Los Vélez acumulan entre los 50 y 80 mm desde que comenzara el año hidrológico.

Según las previsiones de Asaja Almería, de no cambiar esta situación hidrológica las 16.500 hectáreas que la provincia mantiene en cultivo de cereales de invierno no obtendrán ningún tipo de rendimiento, pues el estado de las plantaciones actualmente no muestra ningún indicio de producción de semillas, por lo que se secarán aquellos cultivos más avanzados y se notará la falta de nascencia en otras muchas zonas.

En cuanto al sector productor de frutos secos de Almería, concretamente de almendra, uno de los más relevantes de Andalucía, el cuaje se está desarrollando en unas condiciones hídricas "nefastas para el árbol", lo que provoca el aborto de muchos de sus frutos. Además, los ganaderos de extensivo se encuentran en una situación "agónica", pues la escasez de pastos se arrastra ya dos años consecutivos y los gastos en los aportes adicionales de alimentación para el ganado ha mermado la rentabilidad de esta actividad ganadera.

Así, solicitan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, basándose en los datos pluviométricos, ponga a disposición de estas zonas unas ayudas que cubran el lucro cesante de estas explotaciones y eviten el cierre de las explosiones agrícolas y ganaderas.