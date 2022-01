Miles de interinos almerienses ven luz al final de un túnel de abuso de temporalidad

Hace ya año y medio, sobre el mes de julio de 2020, Diario de Almería se hacía eco de la complicada situación que vive un amplio grupo de trabajadores de la provincia, el cual ve como sus empleos corre peligro. Se trata de los empleados públicos interinos de las administraciones públicas almerienses, y en cuya situación se encuentran varios miles a día de hoy. El agravante de buena parte de ellos es que llegan a las dos décadas de servicio en lo que es un abuso indiscriminado de la temporalidad para poder quedar fuera en una nueva oposición donde podrían no consolidar un empleo al que han dedicado la mayor parte de su vida y toda su profesionalidad.

Sin embargo, desde el pasado verano a esta parte han cambiado muchas cosas, especialmente desde diciembre-enero. Y aunque todavía no las tienen todas consigo, sí que han conseguido, a base de presión y de reclamar lo que consideran justo, dar la ‘vuelta a la tortilla’ y ver un poco más cerca la posibilidad de jubilarse en sus puestos.

Esta semana la Justicia ha reconocido la fijeza de una trabajadora con más de 17 años

La última, y casi la mejor noticia que se podían llevar, ha sido la sentencia de hace unos días del Juzgado de lo Social número 1 de Almería reconociendo en su fallo como trabajadora fija a una empleada pública temporal que ejerce como educadora en la Diputación Provincial, administración pública esta que tiene en torno a 150 trabajadores temporales en esta situación y todos ellos con una media que está entre los 10-12 años de servicio en abuso de temporalidad. Además, esta es la primera sentencia favorable ya no solo en Almería, sino también en toda la región, donde la jueza se ampara en una sentencia del pasado mes de noviembre, la número 112/2021, de la Sala de los Social del Tribunal Supremo.

José Luis González / Miembro de AEEPA (Almería) "No nos gusta la Ley, pero si se hace bien, y durante este periodo, podría solucionarse"

Además, el contexto ha cambiado desde la aprobación el pasado día 30 de diciembre de la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público y que viene a dar forma a un Decreto Ley aprobado de manera unilateral por el anterior ministro Miquel Iceta en verano, y que para nada satisfizo los intereses de los perjudicados, pues no daba garantía alguna de mantener su empleo. Con esta nueva normativa se pretende poner fin a la temporalidad en las administraciones de todo el territorio español dejándola a un 8%, compromiso adquirido por el Gobierno con la Unión Europea y que además cumple con diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre la materia. Para conocer cuál sera el futuro inmediato de estos trabajadores con la nueva Ley, José Luis González, arquitecto en la Diputación Provincial con más de quince años de interinidad y miembro de la Plataforma AEEPA (Almería por la Estabilidad del Empleado Público en Abuso) y de la Coordinadora andaluza CAEPAT, explica que ahora se está en un periodo en el que las administraciones “tienen que ofertar antes del mes de junio de este año las plazas de trabajadores temporales ahora ocupadas. Para lo que tienen que convocar procesos selectivos que tienen concluir antes del 31 de diciembre de 2024 y será un proceso de concurso para los empleados interinos con más de cinco años en el puesto.

Así, fruto de las presiones por parte de los afectados, al final se ha conseguido una Ley que “aunque no nos guste, porque no respeta la Directiva 1999/70 ni la jurisprudencia que existe, es verdad que habilita un proceso de estabilización porque son conscientes de que ya al interino no se le puede echar gratis. Por tanto, lo que vienen a hacer es una estabilización masiva en torno a los cinco años a través de un concurso, a fin de que cada administración solucione su problema de temporalidad”, explica González.

En definitiva se habilita un plazo en el cual se deben ofertar las plazas que hay actualmente cubiertas por interinos, que en Almería hay varias decenas de miles afectados (desde AEEPa manejan que podría llegar a 15.000) y si no salieran tantas como trabajadores, se podría dar el caso de que algunos nos pudieran estabilizarse. Sin embargo, en esta línea de estabilización en empleados con más de un lustro de servicio, “lo razonable y es lo que entendemos, una persona que lleve diez quede estabilizada. Sí se hacen bien las cosas será así”. Igualmente, el miembro de AEEPA y CAEPAT, apunta que las personas que llevan de tres a cinco años, a priori, y según les han aclarado de la nueva norma, habría una línea de estabilización intermedia o comúnmente llamadas ‘oposiciones blandas’.

Por tanto, se absorbería a todos los trabajadores interinos de manera fija con más de cinco años en el puesto con ese concurso basado exclusivamente con los méritos como la experiencia de trabajo en la propia administración. “No nos gusta la Ley pero ese es el objetivo que tenemos desde la Plataforma y entendemos que esto si se hace bien, con este procedimiento y durante este periodo, quedaría solucionado”.