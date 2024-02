Liberté, Égalité y... críticas al tomate almeriense: ¿por qué siempre se repite la historia?

El tomate francés apenas tiene producción durante el invierno

Pese a lo que pudiera parecer, el tomate es una fruta de verano. Sin embargo, entre las magníficas condiciones climáticas para su cultivo en Almería y el resguardo que suponen los invernaderos, en España se producen a lo largo de todo el año. No así en Francia, cuya producción es mucho más limitada y prácticamente queda limitada al ciclo de verano. Por eso, el tomate español no es competencia para el francés. Desde octubre hasta abril, Francia se nutre principalmente de tomate marroquí, y en menor medida de español y de algún otro país como Turquía. Al igual que ocurre en España, el menor coste del tomate producido en Marruecos es un gancho para su venta pese a que no juegan con las mismas reglas.