Mar Villalobos, Premio al Mérito de Ashal: "Es un regalo poder contar las historias de los almerienses"

La periodista almeriense Mar Villalobos ha protagonizado esta noche uno de los momentos más emotivos de la Gran Gala de la Hostelería, organizada por la Asociación de Hosteleros Almerienses (Ashal). El evento de carácter anual se ha celebrado en esta ocasión en Casa Rafael con el objetivo de resaltar la importancia del sector hostelero en Almería como encargado de fusionar a la perfección dos pilares económicos de la provincia: el turismo y la agricultura.

El momento más esperado de la noche fue la entrega del ‘Premio al Mérito’ que en esta ocasión ha sido otorgado a la periodista virgitana Mar Villalobos, una de las figuras televisivas más conocidas de la provincia gracias a su labor en el programa de TVE "Aquí la Tierra". En sus rodajes, Villalobos se encarga de contar pequeñas historias de los productores hortícolas españoles, con especial protagonismo para los de su tierra, Almería.

La periodista recibió de manos de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aranzazú Martín Moya y del presidente de Ashal este galardón en forma de trofeo como un reconocimiento más a su labor comunicativa que supone una gran ventana para el sector agroalimentario almeriense.

Durante el evento, Mar Villalobos expresó emocionada su agradecimiento por recibir este premio en su tierra natal. "Es el primero que me dan aquí y me hace especial ilusión porque me lo entregan mis paisanos. Nunca imaginé que algún día estaría aquí, que sería imagen de marcas tan importantes, e incluso que algún día saldría en la portada de Diario de Almería", declaró emocionada durante su intervención. Además, este reconocimiento llega en un momento significativo para la periodista que recientemente cumplió diez años en el programa de TVE.

“Yo lo único que hago y he hecho durante esta década es recorrer España e intentar tirar para la tierra, venir a Almería a grabar y recorrer de punta a punta, del Poniente al Levante para sacar a todo el mundo. A quienes me cuentan su historia les dedico en primer lugar este premio”, destacó.

Aprovechando la visita a su tierra para recoger el premio, Mar Villalobos se encuentra inmersa en la grabación de varios reportajes en la provincia.

La gala de la hostelería albergó también el reconocimiento como socios de honor de siete empresas que cumplen 25 años como socios de ASHAL. Se trata del Restaurante Duque de Mar, de Almería; el Pub Café Simetría, de El Ejido; el Hotel Balisa, de Níjar; el café Bar Express, ubicado en la capital; el Restaurante Don Tadeo, de Villaricos; el catering Albahaca, de Huércal de Almería y el Hotel Restaurante Las Calas de Aguamarga.

Posteriormente se reconoció también a aquellos profesionales que destacan por su calidad humana. En esta ocasión, Lucía Gómez Valverde, del Bar Quinto Toro; Pedro Sánchez-Fortun Guardia, de Cervecería Baviera y Almudena Peña Martín, de Restaurante La Tagliatella, todos ellos ubicados en Almería capital además de Francisca Sánchez García, del Restaurante Don Tadeo de Villaricos.

El acto también puso en valor la labor de los doce chefs que este año han participado en el II Campeonato Provincial ASHAL Tapas Víctor Leal, Cristina Ulla, Héctor García y David Papis, Guillermo Chao, María Guernoun, Juan Ramón Sánchez, Luis Arango, Alejandro Ortuño y Juan Miguel Molina además de Ángel Hernández, Tolo Castillo y Ginés Peregrín, tercer, segundo y primer clasificado, respectivamente, que recibieron sus premios en dicho evento.