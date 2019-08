La plataforma almeriense de cursos online Twenix, en busca de inversores para crecer

La plataforma de cursos online para mejorar la fluidez en inglés, la empresa almeriense Twenix, que ha supuesto una auténtica revolución en el aprendizaje de idiomas en las compañías, cotinúa creciendo tras su paso por El Cable de Andalucía Open Future, la aceleradora de startups ubicada en la capital almeriense y promovida por Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.

Dos años después de su salida de El Cable, Twenix ha abierto ronda de inversión para continuar creciendo en el sector, tal y como recoge el portal web de Andalucía Open Future.

Twenix se dedica a ayudar a las personas a mejorar su fluidez en inglés mediante conversaciones de 26 minutos al día con profesores de todo el mundo.

La actividad de esta empresa se centra en facilitar al máximo la interacción de sus usuarios con profesores nativos con los que practicar conversación en sesiones individuales y de forma totalmente online. Esto, junto a la flexibilidad de horarios y su simplicidad, la convierten en una sólida opción para aquellos que buscan perfeccionar su uso oral del idioma, algo que puede llegar a ser complicado si no se tiene la opción de vivir en el extranjero.

La empresa está buscando inversores para la creación de un equipo comercial de Outbound, multiplicar ventas y crecer exponencialmente de cara a una próxima ronda. Además, desea escalar el producto en el ámbito tecnológico, desde automatizar los procesos hasta la integración de nuevas funcionalidades y el lanzamiento de la app móvil.

Ahora está acelerando su empresa en Conector Startup Accelerator, en Barcelona

Para Twenix, el paso por El Cable de Andalucía Open Future fue crucial para su profesionalización. “Nos ayudó mucho a despertar, a dejar de jugar a ser emprendedores para pasar a actuar como tales”, reconocen desde la empresa. Allí fue donde pivotaron del B2C al B2B, el modelo que hoy es clave para su actividad.

Con 37 empresas como clientes, entre los que se encuentran Cabify, Puma, Decathlon o Just Eat, y unos ingresos que rondan los 300.000 euros, esta empresa almeriense busca convertirse en el top of mind de cualquier persona que esté pensando en hablar un idioma real. Son conscientes de que la tendencia se inclina cada vez más hacia la oralidad y la flexibilidad. No descartan sinergias con otras grandes empresas del sector para desplazar a los grandes gigantes que siguen aplicando una formación tradicional.

Actualmente se encuentran acelerando su empresa en Conector Startup Accelerator, en Barcelona. Están pensando en grande y quieren llegar a lo más alto. Tomaron la decisión de dar este paso y abrir la ronda. “Llegó un punto en el que la gestión de las cuentas nos quitaba mucho tiempo y no podíamos dedicarnos realmente a crear valor debido al aumento de la masa de clientes”.

Twenix se posiciona hoy en día como la plataforma e-learning B2B que está revolucionando el mundo de los idiomas en las empresas, una buena solución para hablar inglés, especialmente por la sencillez y flexibilidad del servicio.

El Cable es el centro de crowdworking de Andalucía Open Future situado en Almería donde el emprendedor puede elevar el impacto de su proyecto a su máximo potencial. En El Cable aprenderás a hacer tu proyecto más global, más competitivo y a desarrollar soluciones más sólidas y atractivas para los inversores.