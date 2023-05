La sequía no hace mella en la sandía almeriense

La buena campaña agrícola de invierno, por otra parte, gracias a unos precios altos mantenidos en el tiempo, va a provocar que la sandía almeriense sea algo más tardía que de costumbre. “El agricultor ha retrasado la plantación. Ya estamos viendo que los volúmenes se empiezan a disparar y los precios se van ajustando a la baja, algo que no ocurrió el año pasado porque no había sandía. Ahora mismo los precios son buenos para el agricultor, rondan los 90 céntimos. El año pasado, el que quería comer sandía, tenía que pagarla a precio de oro; hablamos de dos o tres kilos por metro, la mitad de una producción normal. Hubo gente que casi ni cortó sandía”, indica.

Un cultivo que poco a poco deja de ser complementario

Tradicionalmente, sandía y melón eran cultivos complementarios que el agricultor ponía tras cortar las plantas ya agotadas por el invierno. Sin embargo, poco a poco la tendencia va cambiando y parte de la culpa la tienen los altos costes que lleva sufriendo el campo en la última campaña.

Los insumos siguen altos, así como los carburantes y todo el gasto que per se implicada una campaña en plásticos, lucha integrada, agua... Como bien explica Rodríguez, el agricultor ha decidido especializarse en los cultivos veraniegos para sacar la mayor rentabilidad posible. “Los costes siguen muy altos. No están comentando que antes era un cultivo complementario y ahora se están especializando más por la subida de los costes. Si no sacas una buena campaña en sandía, no sale la cosa rentable. Se está haciendo una criba de gente productora de sandía, a gente que lo tenía como una alternativa fácil y rápida. Éstos últimos están empezando a ser cribados”, explicaba a Diario de Almería.

En lo referente a la provincia, dos grandes zonas de cultivo tiene Almería: campo de Níjar y Poniente, donde la sandía se cultiva de forma intensiva, bajo plástico; y el levante, incluido en la campaña murciana, donde los cultivos son al aire libre, como hacen con los frutales típicos de la zona de Pulpí, Palomares o Cuevas del Almanzora.

“Antes había mucha más plantación en Níjar, pero allí hay una tendencia al bio muy importante, lo que ha provocado que se iguale con Poniente en los últimos años. Quizás Níjar tiene un poco más, pero están casi a la par. Las empresas almerienses ya tienen finca por toda la provincia. En Levante, sobre todo a Pulpí, Palomares y Cuevas, son calle. Estos cultivos tiran más para la campaña murciana que para la de invernadero”, apuntaba el director de la delegación almeriense de Anecoop.

Precisamente al ser al aire libre, la solarización es mayor sobre los cultivos de primavera y el déficit hídrico es un hándicap importante que afrontar para sacar adelante esta campaña. “En Palomares sé que ha habido algunas fincas con problemas porque no tenían suficiente agua autorizada. En las zonas almerienses de campo abierto sí les ha afectado, pero no va a ser mucho como para que les condicione la campaña”.