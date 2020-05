La tinta vuelve a correr por Almería: el gremio de tatuadores retoma su actividad

El sector del tatuaje, en auge en el último lustro, está de enhorabuena. Y es que ayer se le levantó el veto para continuar con su actividad y los estudios almerienses, desde primera hora, ya contaban con clientes, principalmente citas atrasadas debido a este parón de semana que ha habido que mover. Pero por supuesto, de uno en uno. Esa es una de las muchas condiciones que se le ha impuesto a este colectivo de trabajadores para continuar con una labor que realmente tiene muchos paralelismos con la sanitaria por las medidas de higiene que requiere en condiciones normales y que ahora se agudizan.

La tinta vuelve a correr por la provincia, y con ella, cientos de profesionales que han aprovechado este tiempo de parón para seguir formándose o dar forma a nuevos diseños. Este es el caso del joven tatuador Manu Gallardo, un almeriense que lleva tras de sí toda una vida dedicado a este arte y cuatro años como profesional en su estudio ‘Dark Souls Almería’.

Además, en su caso, está de enhorabuena, porque no solo vuelve al redil, sino que también estrena instalaciones. Hasta ahora, su centro de trabajo se ubicaba en calle Hospital, 2; en la capital. Y desde ahora atenderá a su gran familia de clientes y a los que están por venir en calle Carrera del Perú, 8, ‘Dark Souls’ está como artista invitado de ‘Lucky 7 Tattoo’.

Un gran cambio para empezar con un gran impulso este periodo con cambios obligados. “Desde el pasado lunes día 4 de mayo fue el momento en el que nos permitieron volver a nuestros trabajos, pero no para abrir a los clientes. Y en esa semana me he dedicado a sanear y acondicionar de cara a la vuelta”, comenta Gallardo, quien explica a 'Diario de Almería' las nuevas limitaciones con las que hoy han ‘reestrenado’ su trabajo. “Las modificaciones son varias, pero prácticamente la mayoría atienden a los usuarios y no tanto a los profesionales, ya que este negocio, de por sí, requiere de unas medidas extremas de higiene que ahora si cabe se intensifican más aún”.

Quien quiera tatuarse ya no puede pasar por el estudio a preguntar o a asesorarse, “no se puede llegar sin previo aviso y solo es posible con cita previa. Y esto es, que también van con cita ya hasta las consultas que sean presenciales. Antes parabas cinco minutos y atendías a cualquier cliente. Este hecho va ya también bajo horario”.

Además, todo esto era posible gracias a una sala de espera que ahora pierde su función y solo queda destinada a la desinfección correspondiente al entrar. “Pedimos a los clientes que lleguen con sus propios guantes y mascarilla. Una vez llegan, se los retiran y se les dan unos nuevos estériles que tienen que portar durante toda su estancia en el estudio. Al finalizar, de nuevo, se desechan y se le dan otros EPI nuevos para su marcha”.

Manu Gallardo / Dark Souls Almería "Es más fácil contagiarse en un supermercado que en un estudio de tatuaje, que es casi imposible”

Las mascarillas no eran obligatorias, pero ahora para cliente y trabajador tienen que portarlas, además de los guantes para ambos, cosa que sí tenían que llevar los profesionales. “En nuestro caso pantallas para los ojos o gafas en su caso; ya que boca, nariz y ojos tienen que estar completamente tapados”.“Ahora hay que ser muy riguroso con el horario al trabajar concita previa, y la verdad es que si nos falla alguien, nos hace la puñeta”, explica este emprendedor, puesto que en este momento no pueden atender llamadas mientras trabajan. Por ello, tanto el correo como las redes sociales se han convertido en un vehículo crucial para concretar las solicitudes.

Otro de los aspectos que están planteando como definir concierte al depósito previo que se suele dejar por tatuaje. Ahora, aún con la movilidad limitada es más complicado. Por ello piensan en realizarlo a través de transferencia o bien en un pago único a la conclusión del servicio.

Algo que sí puede pesar todavía en la población es el miedo a ese trato tan cercano que requiere el servicio del tatuaje, en ese sentido, Gallardo lanza un mensaje de total tranquilidad. “Ahora las medidas de seguridad son extremas, pero es que antes ya lo eran. Hay que tener en cuenta que esto es como ir al dentista, por poner un ejemplo. El protocolo es igual. Por eso no hay que temer, además, siempre ha habido enfermedades infeccionas y las sigue habiendo aparte de la COVID-19, pero no por eso hay más riesgos. Es más, es más fácil contagiarse en un supermercado, aquí es prácticamente imposible”, asevera.

En cuanto a las citas, en este momento está a 1/3 de su capacidad, y los primeros en llegar ayer fueron clientes que tenían su asignación en el periodo que posteriormente fue de alarma. “Ahora nos ha cogido en un periodo donde nuestra demanda baja, que es cuando se acerca la época estival. Y no es más que por una costumbre muy extendida de que en verano no se tatúa, cuando es exactamente lo mismo. Eso sí, es obvio que tienes que pasar quince días con unas medidas de precaución que implican que no te dé el sol en la zona, por ejemplo. Pero igual que todo el año. Además, con los productos actuales de cicatrización la curación es muy rápida”.

Gallardo invita a tatuarse a todo el que lo desee, y que las circunstancias no empañen la realidad, que no es otra que la de seguridad. Contactar con el es posible a través de sus perfiles en redes sociales bajo el nombre de 'Dark Souls Almería', o bien a través de su teléfono, 695 86 39 91, el cual sigue siendo el mismo pese al cambio de estudio.