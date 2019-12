Después de más de 13 años con Diego Martínez Cano al frente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra Castaño asume el cargo -desde el pasado 18 de noviembre- con enorme ilusión y agradecido a la confianza que se ha depositado en él.

–¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que tiene sobre la mesa?

–Lo primero, quiero agradecer a Diego su trabajo en estos años porque creo que han sido los más difíciles de la Cámara de Comercio. A finales de 2010 se retiró el recurso cameral, de la noche a la mañana y sin una fase de transición, con lo cual, ha habido años muy complicados. Mi objetivo es darle continuidad a lo que se ha estado haciendo, que la Cámara tenga visibilidad; y otra cosa importantísima: intentar transmitir cercanía y por eso quiero abrir de nuevo todas las antenas camerales y, si es posible, alguna nueva, para lograr esa visibilidad y cercanía hacia el empresario.

–¿Qué zonas se van a cubrir con esas antenas camerales?

–Hay algunas que están en marcha y se están abriendo, como son las de Macael y Vélez Rubio. Y queremos abrir Vera, Huércal-Overa, Albox y en el Poniente, la de Roquetas y El Ejido. Fueron antenas que tuvimos que cerrar al quedarnos sin el recurso. A partir de enero, vamos a empezar una campaña importantísima para llegar al empresario y decirle que las Cámaras somos organismos de derecho público y, entre nuestras obligaciones, está ayudar y atender a todos los empresarios, da igual su tamaño o su actividad. Por favor, que utilicen la Cámara, hay muchas cosas en las que les podemos ayudar, ya sea abriendo mercados o implantándose fuera, que es una de nuestras razones de ser, la internacionalización, y también hay muchos fondos para el empleo juvenil, que es una cuestión que nos preocupa mucho.

–Hablando de empleo juvenil, hace unos días, se celebró la última feria dirigida a ellos en el Auditorio Maestro Padilla.

–Ha sido un gran éxito porque juntamos a personas que demandan empleo con empleadores. Ya estamos planteándonos hacer la siguiente feria en un lugar más grande dado el éxito de esta última, tal y como he hablado con el alcalde de Almería, que me ha transmitido sus ganas por hacer muchas cosas juntos.

–Una reivindicación histórica de la Cámara son las infraestructuras...

–Efectivamente, vamos a reivindicar las infraestructuras, queremos poner en marcha la Mesa de las Infraestructuras y que sea totalmente transversal. El AVEes una de las infraestructuras más necesarias y demandadas por Almería, pero tenemos otras que necesitamos reivindicar. Tenemos muchas depuradoras que están vertiendo agua a los cauces y está llegando al mar y pueden perjudicar la imagen del turismo. Por eso vamos a ser muy reivindicativos con el tema del agua. Con el déficit hídrico que tenemos, que se estén tirando tantos litros de agua al mar por no hacer una depuración correcta, de hacerlo bien, rebajaría ese déficit hídrico. También es prioritario que se termine la Autovía del Almanzora, al igual que el desdoblamiento Vera-Garrucha, que parece que lleva buena marcha.

–Acerca del agua, ¿son partidarios de pedir todas las opciones, desalación y trasvases incluidos, que tanta polémica han dado?

–El problema del agua hay que tener en cuenta que estamos muy cerca de la costa, hay que pensar en la desalación también, en todas las opciones, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de esa necesidad y soy de los que cree en el cambio climático y que, por desgracia, nos va a costar mucho revertir. Después de la última cumbre que hemos tenido la suerte de acoger en España, se ha visto en qué posición están los países que más contaminan. Tenemos que ir pensando en cómo solucionar los problemas de futuro que son consecuencia de este cambio climático. Tenemos que pensar en la Autovía del Agua y creo que tenemos que conectar todas las cuencas, tenemos que interconectarlas porque ahora estamos viendo el problema que tiene Aragón con esas inundaciones, y este tipo de cosas ocurren por este fenómeno. Esa Autovía del Agua también puede servir, en un futuro, para llevar agua desalada a zonas donde ahora mismo no tienen otra posibilidad, por ejemplo, en el interior, donde el único recurso que tienen son los pantanos o la lluvia. La desalación, bien hecha, es un recurso fundamental y es inagotable porque para rebajar diez centímetros el nivel del mar, hay que desalar mucha agua, como les digo yo a veces a los amigos.

–Para ir dando pasos, ya habéis comenzado la ronda de encuentros institucionales. Para abordar la Autovía del Agua, ¿aún no ha habido reunión con la Junta, no?

–Aún no ha dado tiempo, por las fechas en las que estamos. Ya hemos estado con el subdelegado del Gobierno y con el alcalde de Almería, además del rector de la Universidad de Almería. Precisamente, con el rector he hablado mucho de la formación, otro de los retos que tenemos sobre la mesa. Queremos impulsar la formación dual. Hablamos muchas de veces de formación profesional dual, pero también hay que insistir en la formación dual en la universidad. Tenemos que conseguir entre todos dar la oportunidad para que esa gente que no tiene experiencia la pueda adquirir. Las empresas tenemos difícil formar a los trabajadores con los costes sociales que tenemos y por eso hice hincapié al rector para ver cómo articulamos una fórmula para que puedan hacer prácticas los universitarios, en su último año, y que puedan poner en su currículum que sí que tienen experiencia. Porque si no, se lo estamos poniendo muy difícil a esos jóvenes muy bien preparados que tienen gran dificultad por acceder al mercado laboral. El rector me dijo que tras la Navidad nos volveríamos a reunir para ver cómo se puede enfocar este asunto. Acerca de la formación profesional (FP), hay una idea equivocada histórica de que cuando el niño no valía para estudiar, se metía en FP. Pero los jóvenes, después de su formación básica, puede entrar en una FP técnica y si llegan a un segundo grado de FP y lo deja, ya tiene una formación y puede colocarse, mientras que un joven que deja los estudios en tercero de carrera, no tiene nada.

–La Mesa de Infraestructuras, ¿en qué fecha podría reunirse?

–Queremos sentarnos a hablar con la gente a partir del 10 de enero. No lo podemos demorar. Quiero ser muy claro y no voy a decir algo de lo que no estoy convencido. El AVE lo debemos impulsar. Somos apolíticos, hay que sentar a todos los que tengan algo que aportar y creo que en febrero podríamos tener ya una cita. Y que la gente se deje las siglas antes de entrar para ir todos a una, olvidándonos de si esto o lo otro le beneficia a mi partido en Madrid.

–Imagino que seguiréis con la unidad de acción con Asempal...

–Por supuesto. Aparte de que Pepe (José Cano) y yo somos grandes amigos, la unidad de acción con Asempal tiene que ser total y absoluta. Con ellos debemos luchar por lo mismo y con Pepe hay una sintonía total y es un luchador.

–¿Cómo surgió el cargo de vocal en el Comité Ejecutivo del nuevo Consejo Andaluz de Cámaras?

–Ese cargo ya lo ostentaba Diego Martínez Cano y él fue el primero que me puso en alerta para advertirme de la importancia del mismo para intentar no perderlo. Entonces, al que se postulaba como presidente, lo llamé y le dije la necesidad que tenemos en Almería de no perder fuerza. Él me transmitió que estaba teniendo presiones porque Almería lleva varios años con esa vocalía y sólo puede haber cinco personas en ese Comité Ejecutivo. Y luego me lo dijo el mismo día que salió elegido.