Alberto Cerezuela: “Hemos conseguido que la autoedición que estaba mal vista ahora sea una realidad”

En enero se han cumplido 16 años del nacimiento de la Editorial Círculo Rojo, líder de la autoedición en Europa. Alberto Cerezuela, con un manuscrito de un libro debajo del brazo, vio que no había editorial que le publicase su obra. Un buen día pensó, si nadie quiere este libro, me lo voy a publicar yo. Ahí surgió esta editorial que actualmente tiene su sede en Aguadulce.

-Han pasado ya 16 años de la creación de esta editorial. ¿Qué balance harías de este tiempo?

-El balance es muy bueno y esto es novedoso. Cuando empecé en el año 2008 no existía, aunque siempre hubo alguien que podía llevar un manuscrito a una imprenta para sacar su libro, lo que yo hice fue profesionalizarlo, es decir, que la obra lleve un sello editorial, lleve una portada hecha por un profesional, que tenga una buena maqueta, esté corregido y que se pueda distribuir con garantías.

-El sueño está claro que se hizo realidad.

-Han sido 16 años que parecen pocos. Creo que el sector de la autoedición es hoy día ya una realidad y aunque tiene sus detractores todavía, ha crecido a medida que Círculo Rojo ha ido marcando los pasos. Fuimos pioneros en la distribución, fuimos pioneros en corregir los libros, fuimos pioneros en hacer la gala de los premios y pioneros en ir a las Ferias del Libro con stands propios.

-En realidad, Círculo Rojo ha abierto muchas puertas que otras editoriales no lo hacen.

-Hemos conseguido que la autoedición que estaba mal vista ahora sea una realidad. Hemos democratizado la publicación de libros. Ya no es que le demos la oportunidad a alguien que escribe un libro y lo quiere sacar, es que estamos recibiendo finalistas del Premio Planeta y gente muy conocida a nivel nacional, que piensa que darle un libro a una editorial para que le de cuatro euros no les compensa, y prefieren con un poco de dinero hacer realidad el sueño de publicar su libro. Tenemos en la editorial un autor, Fran López Castillo que ha vendido 50.000 libros y eso lo comento con otros escritores de referencia y se quedan fascinados. Vamos que les cuesta creerlo.

-Está claro que hacen real el sueño de muchas personas con Círculo Rojo.

-Hacemos felices a mucha gente porque un libro es un sueño. Yo que soy escritor lo sé, y necesitas que te lo traten bien, que te lo hagan profesionales y estén en las manos adecuadas porque es una responsabilidad.

-Cuando nace la editorial eran pocos libros hoy ya lanzan un volumen importante de títulos.

-Empecé porque escribí un libro y nadie me lo quiso publicar y me lo publiqué yo. Me fue bien con aquel libro y pensé lo mismo hay más gente así. Con esa experiencia personal decidí convertirlo en negocio y ponerlo a disposición de la gente que quería publicar. En el año 2008 publiqué tres libros y en 2023 hemos publicado 3.100 libros distintos.

-Con esas cifras muchos piensan que Alberto Cerezuela está ya rico.

-Ojalá. Es un negocio y hay que ganar dinero, pero aquí hay 21 personas trabajando, más 50 externos que nos dan apoyo en marketing, correctores y diseñadores. Hay unos gastos tremendos. Este negocio como es nuevo no se rige con las bases de economía, aquí el beneficio es muy poco. Esto más que satisfacción económica es la satisfacción de todos los logros que se han conseguido.

-La autoedición era muy mal vista y han conseguido con Círculo Rojo que esté en muchas ferias del Libro. ¿Qué piensa?

-En realidad ya no se ve mal, aunque nos encontramos la Feria del Libro de Madrid, donde hemos estado con nuestros autores en otras ediciones, sin embargo, este año ha prohibido la autoedición. En Barcelona por ejemplo, no lo han prohibido. En Valencia también la han prohibido este año. Hay ciertas librerías a nivel nacional de peso que están en contra de la autoedición porque piensan que es manchar la literatura.

-¿Círculo Rojo publica todo lo que le llega?

-Tengo dos personas que se dedican a leer libros y si un manuscrito no tiene calidad no se publica. Tengo gente importante en mi catálogo, no puedo ponerlos con cualquiera porque además es la imagen de Círculo Rojo. No podemos sacar un libro que no esté bien, e incluso hace poco nos llegó un libro que hablaba de delitos, no lo publicamos claro está.

-¿Cuales son los principales libros que han marcado un hito en la Editorial en estos 16 años?

-El libro de Fran López Castillo Perdona ¿Tienes fuego? ha vendido 50.000 ejemplares. Luego hay un libro de Víctor Fernández titulado Crónicas de un policía novato que ha sido un gran éxito y ha vendido miles de ejemplares. Estoy muy contento con biografías que hemos hecho y que te enriquecen. Le hicimos la biografía a Danza Invisible y al árbitro de fútbol, David Fernández Borbalán. Son libros que los disfruto mucho. Ahora acabamos de hacer la biografía de Lucía Dominguín. El libro La niña y el lobo de Amparo Sánchez, cantante de Amparanoia, también es una auténtica obra donde se habla de malos tratos.

-¿Seguís temiendo distintos sellos dentro de Círculo Rojo?

-Seguimos con Guante blanco que más que edición es coedición y vamos sacando publicaciones. Se encarga de este sello Oscar Fábrega. Está relacionado con el misterio. Luego está el sello infantil Okapi para temáticas para más jóvenes.

-En los últimos años se ha podido comprobar que un alto porcentaje de los libros que editan son de autoayuda.

-La mitad de los libros que publicamos son novelas. Ahora hay un tirón muy fuerte con la novela romántica. Hay un alto porcentaje de libros de autoayuda, motivación, salud mental o de vida saludable.

-En los años 70 se produjo un boom por la crónica negra, luego hubo un retroceso y ahora ha regresado con fuerza. ¿El misterio y la crónica negra sigue estando en auge?

-Sigue estando en auge, lo que yo veo es que no hay novedad. Son los mismos casos, contados con un mismo estilo y no veo un relevo generacional. A nivel de libros no llega nada especial a la Editorial sobre estas temáticas.

-De cara al futuro, la idea es seguir creciendo o de alguna manera es mantenerse.

-Aquí hay que mantenerse, porque es un sector complicado y que tiene muchas opciones y hay que mantenerse. Siempre hemos crecido porque le hemos ofrecido a los autores herramientas que no tenían o que otra gente no se las puede ofrecer. Quiero dar otras formas de promoción a los autores y hemos empezado un postcard, hemos empezado a hacer entrevistas a los autores en un Chester que tenemos en nuestra sede. Hemos empezado un proyecto para llevar los libros al cine y a la televisión.

-Creo que en esta fábrica de sueños que es Círculo Rojo hay algún caso de algún autor que hace lo posible para publicar.

En Valencia tenemos un caso de un señor que nos manda tres euros cada día. Cuando ya cuenta que tenemos el dinero para publicarle el libro lo hacemos. Alguna vez le hemos dicho que guarde el dinero y cuando lo tenga lo mande. Y asegura que de esa manera garantiza que el dinero llegue a la Editorial y no se lo gaste. El ahorro es dar ese dinero a nosotros. Hacemos felices a mucha gente.

-¿Cómo ve el futuro del libro en papel, porque se habla tanto de otros formatos?

-En España el papel va a existir siempre. Ahora es verdad que las nuevas generaciones que se han criado con otros formatos cambien el rumbo, pero auguro que el papel existirá durante mucho tiempo.

-Ahora aparte de la Editorial, imagino que sigues escribiendo.

-Tengo una novela negra empezada ambientada en Almería, pero que requiere tiempo. Ahora estoy centrado en mantener la Editorial y en mi familia.