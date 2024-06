Una Sydney Sweeney cada vez más determinada en avanzar en su carrera produce y protagoniza la comedia romántica del año, Anyone but you, de la mano de Glen Powell(que viene teniendo un par de años de películas muy taquilleras, entre ellas nada más ni nada menos que Top Gun) la nueva comedia romántica ha encontrado su hogar en Prime Video, y sigue la historia de una pareja que a través de los engaños y partiendo desde un desagrado fundamental logran reconocerse el uno al otro y que surja el amor.

El discurso sobre las comedias románticas lleva ya un par de años surgiendo a flote, el público parece mostrarse cada vez más dispuesto a recibirlas y las suelen tratar con mucho cariño, como en los años dorados del género a comienzo del 2000. Quizás es ello lo que hace más curioso al fenómeno de Anyone but you, Sydney Sweeney y Glen Powell tendrían que haber sido adolescentes en los años cúspides del género y, por lo tanto, haber bebido aquellas referencias en sus épocas más formativas, a pesar de que ambos vienen de géneros distintos, él de un cine de acción aunque brevemente participó en Set it up otra película que jugaba con la añoranza del cine de comedia romántica y que está en Netflix, y Sweeney que viene de un estrellato abismal tras el éxito de Euphoria y de Cassie como uno de los personajes más controversiales de HBO, por su puesto pasando por otro protagónico en White Lotus y sus primeros intentos alejándose del personaje de Cassie como en la película Reality, actualmente en Filmin.

Ambos promesas de la nueva generación de Hollywood que no se deja encasillar y que saben comprender a su audiencia, utilizaron una campaña de redes sociales y de falsas noticias para alimentar la narrativa de “enemigos a amantes” propuesta en el largometraje dirigido por Will Gluck, director además de la subvalorada Easy A (protagonizada por un joven Emma Stone hacia el 2010), pareciese así que Sweeney en la silla de productora junto a todos los elementos para hacer una película que resonara con una audiencia que la necesitaba, una película que se puede ver con amigos, que no resulta sobreactuada y además, dentro de un género con una estructura vista una y otra vez, que resulta muy genuina sobre la experiencia de la soltería a día de hoy y sobre una generación que al estar sobreexpuesta a información termina no teniendo siempre herramientas para protegerse.

Anyone but you es una bocanada de aire fresco dentro de la ola de un género que sin duda está cada vez más presente en el espectador actual..

