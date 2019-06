Edu García: “Me gusta la música, pero del flamenco no me voy a deshacer nunca”

El 12 de mayo cumplió 29 años, aunque lleva subiéndose a los escenarios desde que tenía 13 años. Eso sí, el cante lo practica desde que era un niño. Es hermano de Antonio García El Genial, uno de los grandes del flamenco de Almería. “A Tomatito, amigo de mi padre, siempre lo hemos tenido al lado, también recuerdo a El Negrillo y Antonio El Colorín, artistas de mucho poderío”.

“Vengo del flamenco jondo, pero tenía algo dentro que no lo expresaba porque no me daban la oportunidad. Un día, a Carlos Fernández le canté unos temas míos propios, y a los pocos meses me dijo que esos temas eran muy comerciales y que podían ser un éxito si se grababan en un disco. Probamos con el tema Ámame y vimos que tenía resultado y fue cuando nos lanzamos a grabar el disco”, recuerda el cantaor.

El disco Ámame incluye ocho piezas de las cuales hay tres temas del propio Edu García. Hay temas de Hércules Heredia, Rubén El Pirrillo, Moi y Cristóbal Santiago. Los temas propios del artista son Ámame, Vive la vida y Taconeando. “La esencia flamenca no la voy a perder en la vida. A mí me gusta la música en general, pero del flamenco no me voy a deshacer jamás”.

Su familia está muy contenta con la trayectoria artística de este joven. “Yo veo que están contentos, aunque a veces les cueste expresarlo. A mi padre le ha gustado mucho el flamenco y en determinadas ocasiones ha cantado. Él ha sido el que nos ha dado siempre buenos consejos y siempre nos ha apoyado para ir por el buen camino”.

Ha grabado tres videoclips en Almería. “Yo quiero explotar Almería porque es muy bonita, hay gente que compone muy bien. Aquí hay un poder musical impresionante que mucha gente de fuera no sabe. Aquí tenemos playas, desierto, bosque, de todo”-

Hace unas semanas presentó el disco Ámame en el Teatro Cervantes y ahora las perspectivas son seguir haciendo conciertos en directo. “Yo ante todo quiero cantar. Tenemos actuaciones en Alicante, Málaga, Madrid y Barcelona. Y también estamos organizando una gira”.

“El flamenco en mi vida está por encima de todo. Muchas veces pienso, si yo tuviera que dejarlo no me hago a la idea. El flamenco es lo que a mi me alimenta”, apunta Edu García. “El flamenco es una forma de vivir”, afirma el cantaor que suele escuchar mucho flamenco. “Camarón es el Padre Nuestro. Pase el tiempo que pase no habrá otro igual. Era un Dios”.

En cuanto a guitarristas, Edu García tiene muy claro que su ídolo es Tomatito. “Tiene una gitanería tocando que no es normal. Él hace música, porque lo escuchas con Michel Camilo y te quedas alucinado. Tiene mucho gusto y musicalidad. Luego me gustan otros como Diego del Morao porque es galáctico a la hora de acompañar”.

El barrio de Pescadería se ha volcado con Edu García. “Salgo por las mañanas y escucho mis canciones en las casas del barrio y en los coches. Estoy haciendo la música que me gusta a mí y encima le está gustando a la gente”.