Éxito del musical ‘El jardín de Juanita’ por los alumnos del colegio Las Lomas

“Hay un cambio necesario en nuestro entorno, en nuestra sociedad, que ayudará a que el futuro de nuestra infancia actual sea diferente al que creemos que será. Observar, descubrir, analizar, dialogar, crear y actuar son palabras muy familiares para nosotros y nosotras ¿Y por qué? Pues porque si no nos paramos a mirar lo que ocurre a nuestro alrededor, no podremos nunca actuar para prevenir aquello que no nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo. Nuestro planeta está triste seño; ¡Si! Y sucio; La basura acaba en el mar y los peces se mueren; Hay que cuidar las plantas ellas nos dan vida”

Estas son algunas reflexiones de la Infancia del CEIP Las Lomas de Roquetas de Mar. En este colegio, llevan años trabajando y reflexionando sobre la acción humana en la naturaleza. El diálogo es la base de su propuesta. Dialogando generan juicio crítico, desarrollan una ética y estética medio ambiental, y actúan de forma creativa implicando al entorno. Esta mirada creativa de la infancia es la que los lanzó al desarrollo de su última propuesta, como es un musical teatralizado del cuento El Jardín de Juanita, de Angélica Sátiro, proyecto en el que colaboran desde 2016, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La ética del cuidado medio ambiental está muy arraigada en este centro en diversos proyectos. La propuesta se enmarca en dos proyectos de Innovación, El jardín de Juanita y el proyecto Innicia, vinculado a la Cultura Emprendedora.

El Musical es el producto final de todo el trabajo realizado durante el curso cuyo objetivo era recaudar fondos para el desarrollo de dos propuestas que mejoraran la climatización de las aulas del centro. El cambio climático hace que las aulas sean cada vez más calurosas y pensando en alternativas y soluciones las propuestas que surgieron se cuestionaban, entre otras cosas, hacer un jardín vertical en las fachadas más soleadas del centro o, también se plantearon instalar aires acondicionados que funcionasen con placas de energía solar.

La representación de este musical ha supuesto una revolución desde sus inicios, favoreciendo la reflexión conjunta de todo el equipo implicado en el proceso, alumnado, profesorado y familias. A través de la lectura del cuento, donde el personaje principal sufre diversas pesadillas que invitan al lector a reflexionar, la infancia pretendía hacer lo mismo a través de su representación.

Todo lo implicado en el proceso creativo del musical teatralizado vino guiado de una mirada cuidadosa con la naturaleza. El vestuario escénico supuso un proceso investigativo sobre los tintes naturales y para su diseño y creación se han utilizado técnicas de impresión botánica, Ecoprint y técnica Shibori, sobre diversos tejidos. También se han reutilizado el vestuario escénico elaborado en 2016 por alumnado de la Escuela de Arte de Almería, con Pura Delgado. Los escenarios se han elaborado con material reciclado y con ayuda y colaboración de las familias. La participación del alumnado ha sido de libre elección, y ha pasado por un proceso selectivo donde ellos, en colaboración con el equipo docente, aportaban su opinión.

El diseño de la obra en sí, así como de las canciones elegidas también ha formado parte del trabajo conjunto del equipo. Un año de duro trabajo con resultados espectaculares, muchos nervios y mucha ilusión, emociones encontradas, pero satisfacción por el resultado y mucha gente unida que trabajando juntos han logrado cumplir sus sueños.

Sofía de Haro, cantante, puso voz a algunas de las canciones versionadas para la obra. Grande ese equipo de profesionales que hicieron posible esta maravilla como son Macarena Ballesteros, Ana Providencia Morente, Francisca Mouliaa, Luz María Ruiz, María del Rocío Torres, Pilar Méndez, Luis Belmonte, Beatriz Vera, Antonio Navarro, Josefa Castillo, María Encarnación Lozano, coordinados por Julia Montoya Cruz. Grandes esas familias por apoyar e implicarse en proyectos como este y, por supuesto, grandes esos niños y niñas que tanto han trabajado para el desarrollo de este musical.