FICAL proyecta ‘1898: Los últimos de Filipinas’ y acoge un coloquio con el director

Hay ocasiones en las que producir una ópera prima no tiene por qué ser sinónimo de llevar a cabo un proyecto humilde o menor que otras grandes producciones de directores con una larga trayectoria a sus espaldas. Ese fue el caso del cineasta Salvador Calvo, que en el año 2016 dio a luz a 1898: Los últimos de Filipinas. Este filme supuso su debut en los largometrajes, pero antes Salvador Calvo ya se había curtido en el rodaje de cortos y series para televisión.

En su estreno en la gran pantalla, el director madrileño contó con un gran elenco de actores formado por nombres de la talla de Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Álvaro Cervantes, Karra Elejalde, Carlos Hipólito, Ricardo Gómez y Eduard Fernández. Asimismo, la película estuvo nominada a nueve premios Goya, obteniendo finalmente la estatuilla al mejor vestuario.

Así, en el marco de FICAL 2023, el Teatro Cervantes acogió la proyección de esta producción, dentro de la sección ‘Cómo hice mi primer largo’, a la que asistieron alrededor de 400 alumnos de secundaria y Bachillerato de distintos centros educativos de la capital. Tras el visionado del filme, el director Salvador Calvo protagonizó un coloquio con los presentes en el que trató sus comienzos en el cine o el rodaje del filme recién visionado, entre otras cuestiones.

Salvador Calvo se graduó en Comunicación Audiovisual en el año 1993 y en aquellos años echó en falta una escuela de cine donde poder desarrollar sus inquietudes en torno al séptimo arte. “La única vía para estudiar cine o algo relacionado con lo audiovisual era hacerlo a través de la facultad de Ciencias de la Información, donde estaba la rama de imagen y sonido”, dijo el cineasta. “Allí estudiamos casi todos los de mi generación: Amenábar, Oscar Santos, Fernando León de Aranoa…”, concretó.

Tras salir de la facultad, Calvo reconoce que no le fue fácil ser director de cine pese a su afán decidido por serlo. No obstante, comenzó a recorrer el camino que una beca le señaló. Un camino que comenzó en los informativos de Antena 3, donde logró adentrarse en ‘Al filo de la ley’, un programa que trataba de desentrañar asesinatos no resueltos en España.

En 2018 al fin pudo sacar adelante su primer proyecto cinematográfico tras presentárselo a Enrique Cerezo, productor de cine y presidente del Atlético de Madrid. Cerezo llevaba mucho tiempo detrás de esa historia, pero no había logrado llevarla a término, hasta que dio con Salvador Calvo. “Mi guionista y yo nos presentamos ante él y al final pudimos hacer una versión de la película en la que hay una crítica a las guerras y al sinsentido de escudarse en el honor, la bandera o la patria cuando detrás siempre hay intereses económicos”, dijo.