Juan Francisco Viruega dirigirá la 14 edición del Almería Western Film Festival

Almería Western Film Festival (AWFF), el único festival de cine de género wéstern en Europa, anuncia las fechas para su 14 edición. El festival se celebrará del 10 al 13 de octubre de 2024 en Tabernas, durante cuatro jornadas seguirá dando difusión al wéstern nacional e internacional, así como apoyando la visibilidad de los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone. Durante cuatro jornadas, los amantes del cine wéstern y aficionados en general, tendrán la oportunidad de disfrutar con una programación excepcional que incluirá proyecciones de largometrajes, cortometrajes, premios homenajes, actividades paralelas y muchas otras actividades en las que ya se está trabajando.

AWFF comunica el nombramiento del guionista, director y productor almeriense Juan Francisco Viruega como su nuevo director, releva a Guillermo de Oliveira que ha dirigido el festival desde 2021 a 2023 con gran éxito y dedicación. Ahora, comienza una nueva etapa con un director que no es ajeno, ya que estuvo al frente de este certamen durante los años 2016, 2017 y 2018. “Su vasta experiencia en la industria cinematográfica, como cineasta y profesor, combinada con su profundo conocimiento del género, nuestro entorno y la provincia, además de su compromiso con el festival, lo convierten en la elección ideal para liderar Almería Western Film Festival su próxima edición”, ha trasladado el alcalde de Tabernas, José Díaz, entidad promotora de AWFF.

“Desde 2021 he intentado devolver a Tabernas un poco de todo lo que me ha dado. Renunciar a la dirección del festival ha sido una decisión difícil porque he disfrutado muchísimo de este privilegio. Por eso me hace feliz saber que ahora queda en manos de alguien que ha demostrado tanto cariño y que ha trabajado tanto por el certamen como Juan Francisco Viruega. Estoy a su disposición para ayudarle en la transición y que sigamos celebrando el wéstern en Tabernas muchos años más”, ha trasladado Guillermo de Oliveira.

Desde el Ayuntamiento tabernense agradecen la entrega y el salto cualitativo en programación que durante los tres últimos años ha dejado en su impronta Oliveira, al que todo el equipo le desea grandes éxitos en sus nuevos proyectos. “Guillermo ha demostrado un excelente criterio y ha desempeñado una gran labor en el diseño de contenidos, tanto en la Sección retrospectiva como en la selección de obras que reformulan el género. Mi intención es continuar esta línea -que todos los amantes del Festival debemos agradecerle-, y trabajar para reforzar la relación de los tabernenses y del resto de Almería con el Festival, poniendo el foco en el compromiso social, cultural y de puesta en valor del territorio que merece. Es una suerte de reencuentro que asumo con mayor ilusión si cabe que la primera vez”, ha manifestado Juan Francisco Viruega.

Juan Francisco Viruega, junto con su equipo, está comprometido en hacer de Almería Western Film Festival una experiencia inolvidable para todos los asistentes, reafirmando así la posición de este evento como un referente para la industria del cine, cultura y turismo. El festival anunciará próximamente las bases para participar en las diferentes secciones oficiales.

Juan Francisco Viruega

Doctor en Artes Cinematográficas con mención "cum laude", Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Granada (UGR) y titulado en Dirección Cinematográfica con premio de excelencia por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).

En 2023 estrenó su primer largometraje como director, guionista y productor, ‘Amanece’, en la 71ª edición del Festival Internacional de San Sebastián y en el 20º Festival de cine europeo de Sevilla, entre otros. La película, que destaca por la relación poética entre los personajes y el paisaje almeriense, muestra el Desierto de Tabernas en algunas de sus secuencias más importantes.

También ha escrito, dirigido y producido cinco cortometrajes: ‘Estocolmo’, ‘Postales desde la luna’, ‘Solsticio’, ‘Domesticado’ y ‘La cicatriz’, que reúnen más de 300 selecciones en festivales internacionales (San Sebastián, Seminci, Seattle, Los Ángeles, etc.) y más de 100 premios en 25 países. Ha ganado 4 veces el Premio RTVA, el Premio ASECAN en dos ocasiones y el Premio Madrid en Corto. Ha sido preseleccionado para los Premios Goya y los Premios del Cine Europeo.

Viruega ha escrito y dirigido siete obras de teatro. Su último montaje fue ‘La Colombine’, una pieza sobre la vida de la escritora y periodista Carmen de Burgos. Ha dirigido el Almería Western Film Festival entre 2016 y 2018, y ha colaborado en la programación de contenidos de varios festivales de cine y cineclubs. En la actualidad dirige el Aula de Cine de la Universidad de Almería.

Ponente e investigador en varios congresos internacionales, desarrolla líneas de estudio alrededor de las interferencias entre el cine, la pintura y la arquitectura.