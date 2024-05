Grupo Almenara y La Trova del Llano enamoran en el VI Festival Enclave de Sol

Grupo Almenara enamoró a los almerienses en el Festival Enclave de Sol ‘Costa de Almería y en la sexta edición estuvo acompañado por la formación de Albacete ‘La Trova del Llano’. La música hispanoamericana, las tradiciones populares y el bolero fueron los sonidos con los que empatizaron con un público entregado que llenó este espacio abierto del centro escolar, en la tarde del sábado. Un certamen organizado en colaboración con el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de Diputación Provincial.

Grupo Almenara comenzó con Eso que tú me das, para continuar con Soy un truhán, Quisiera ser, Lágrimas negras, Sabor a mí, El puente y La Flor de la canela. Todas muy aplaudidas e interpretadas con la maestría que acostumbran. Su actuación tuvo una segunda parte con los temas Dile, Quizás, Me va, me va, El sol no regresa, y concluyó con un Popurrí.

Brillante como es habitual, tanto en la faceta musical como vocal, Grupo Almenara es una formación enriquecida por la variedad de instrumentos que le aporta un color y riqueza sonora especial, basado en versiones de temas clásicos y actuales del pop latino, con una propuesta sonora y visual atractiva para cualquier público. En cuanto a la coral, la variedad de voces enriquecen cada una de las actuaciones.

Por su parte, La Trova del Llano interpretó Sueños, Cantinero de Cuba, Abrázame, Échame a mí la culpa, Orgullecida, Noches de bohemia, El amor de mi bohío, Una rosa, Algo contigo, El talismán, El mundo y Corazón espinado.

El grupo mezcla tanto la parte vocal, con tenores, barítonos y bajos, con la instrumental, basada en las clásicas rondallas de guitarra, laúd y bandurria, a las que incorpora instrumentos del folclore de diferentes países del continente americano y del folclore canario.

Además, incorporan el acordeón, el requinto y multitud de instrumentos de percusión como congas, bongos, pailas o claves, que proporcionan un variado fondo musical.

Ambas formaciones permitieron al numeroso público disfrutar de una tarde-noche del sábado deliciosa, con los sonidos de ayer y hoy, tamizados con el folclore popular y la música hispanoramericana.