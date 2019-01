Los jóvenes artistas brindan una noche de guitarra clásica en el Museo

Tres grandes artistas de la guitarra clásica se dieron cita el pasado viernes en el Museo de Almería en el Ciclo Jóvenes Guitarristas Almerienses que organiza la Sociedad Guitarrística de Almería Antonio de Torres.

La primera actuación corrió a cargo de María José Moreno Martínez que hizo Gran obertura de Mauro Giuliani y Córdoba de Isaac Albéniz. Moreno Martínez comienza sus estudios en el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería en 2007 con Matilde Rodríguez. Continuó sus estudios con Joaquín Ayala, terminando las enseñanzas profesionales en 2017.

En ese mismo año inicia sus estudios Superiores en el Real Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada, y actualmente se encuentra estudiando segundo curso E.A.S. de guitarra, con Paula Marchena.

Participó asiduamente en las audiciones de alumnos e intercambios con otros centros durante sus estudios en el RCPM de Almería. También intervino en el encuentro Guitarreando en Almería en el año 2015, en el que tocaron unos 100 guitarristas de forma simultánea.

Interviene también de forma habitual en los conciertos de alumnos que se celebran en el RCSM Victoria Eugenia de Granada. Obtuvo menciones en los Concursos de guitarra Maty Rodríguez, como mejor alumna de 3º de Enseñanzas Profesionales en 2014 y mejor alumna de 4º de Enseñanzas Profesionales en 2015.

Guillermo Ortega Ayala interpretó Rosales de José María Gallardo del Rey y The Song of the Golden Dragon de Estas Tonne. Ortega Ayala comienza sus estudios musicales en Centro de Estudios Musicales Amadeus a la edad de 8 años en la especialidad de guitarra. Completó los las Enseñanzas Básicas y Profesionales de guitarra en el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería bajo la dirección de José Antonio Navarro Salmerón.

Actualmente cursa 3º de Enseñanza Superior en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada bajo la dirección de Paula Marchena. Ha participado en cursos de perfeccionamiento en el Festival Internacional de Guitarra José Tomás - Villa de Petrer de Alicante; con profesores como Leo Brouwer, Marco Socias, Carles Trepat, Margarita Escarpa y David Rusell, entre otros.

Finalmente, Gemma Caro hizo Preludios de Primavera de Joaquín Clerch, Fantasía Húngara de Johann Kaspar Mertz, Fuga y Allegro BWV998 de J. S. Bach, Romanza de Miguel Llobet, Sonata Giocosa de Joaquín Rodrigo y Sevilla de Isaac Albéniz.

Caro Torralba nace en Valencia el 14 de Julio de 1997 y reside en Almería desde 2006. Se inicia en la guitarra a los 6 años de mano de su padre José Antonio Caro. A los 8 años ingresa en el Conservatorio de Música José Iturbi; de Valencia, estudiando con el profesor Carlos Jaramillo y continúa en el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería, con Matilde Rodríguez y José Antonio Navarro, en Enseñanzas Básicas y José Samuel Roque en Enseñanzas Profesionales. Cursó 1° de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Granada Victoria Eugenia; con el profesor Joaquín Cornejo.