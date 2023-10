Javier Adolfo Iglesias: “Si Almería no celebra el 60 aniversario de John Lennon perderá lo conseguido”

J. Adolfo Iglesias es conocido por haber desentrañado la historia olvidada de John Lennon en Almería y haberla divulgado por España y el mundo. Hasta hoy, es el único español invitado por el mayor evento mundial sobre los Beatles que se celebra cada año en Liverpool. A la entrevista, acude con una camiseta con un dibujo que luego quiere explica. Quedamos, cómo no, junto al John Lennon de bronce situado en la Plaza Flores.

-¿Qué significa esta estatua para tí?

-Imagínate, muchísimo. Es una escultura de Carmen Mudarra maravillosa, de las mejores en el mundo. Irrepetible porque muestra a John con el mismo aspecto que tuvo en Almería y no volvió a tener nunca más. Cada vez que un turista pasa por ella se fotografía y la imagen de Almería viaja por el mundo. Se la propuse a Pablo Venzal y enseguida vio su potencial. Fue fácil y es fruto de una estupenda colaboración con el Ayuntamiento que duró años y que me gustaría recuperar.

-¿Ya no es igual esta colaboración con los políticos?

-No como entonces con el ayuntamiento, tristemente. Fíjate que ya he comunicado que hay unos enormes maceteros tras la estatua que impiden que los grandes grupos se hagan fotos con Lennon. Eso sería inimaginable con Nicolás Salmerón. Antes fluían la comunicación y las ideas. Fíjate en un proyecto tan grande como la Casa del Cine que es fruto de aquella relación con los políticos municipales, de todos los colores. O el primer curso sobre los Beatles en 2006 que una universidad española celebraba. Eso no ocurre hoy, solo tengo sintonía y una relación excelente con Diputación.

-¿Viajas a Sevilla para hablar de John Lennon?

-Sí, y con sentimientos encontrados. Voy a ver muchos amigos y a divulgar mi tierra, pero voy a un evento nacional que hasta hace poco organizábamos muy bien en Almería. De hecho, la mayoría de los participantes de todos los puntos de España se conocieron años atrás en la ‘Almería Beatles Weekend’.

-¿Qué ha pasado con este evento en el Teatro Cervantes?

-Tocó la cima en 2016, en la celebración del 50 aniversario. Ana Labella estuvo muy bien. Pero se ha ido apagando con el paso de los años hasta el punto de que se han dado cuenta en Sevilla y nos han quitado el protagonismo. El año pasado ya fue un relativo fracaso, solo un concierto, sin actividades y poca afluencia. Kuver lo hace de forma espectacular pero es el Ayuntamiento el que debería asumir el liderazgo y organizarlo. Sin embargo, en cambio, hace días divulgó un concierto privado de los Beatles como si eso beneficiara a Almería.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro relacionado con Lennon y Almería?

-Sin duda, la celebración del 50 aniversario en 2026. Si no aprovechamos esta cita, me temo que se perderá para siempre la mágica relación de John Lennon y lo conseguido para Almería. Tristemente, lo compruebo ya. Me gustaría hablar con María Vázquez, tengo mucha confianza en ella, porque tuve trato cuando estuvo en Diputación y se que comprenderá enseguida lo que le cuente.

-¿Y qué le pediría en concreto a la alcaldesa?

¿Aparte de que quite los maceteros que bloquean la estatua, que la ciudad acepte como regalo mi archivo sobre la historia de Lennon en Almería; que se venda mi libro en la casa que descubrí y que sigo divulgando; que reúna a los guías turísticos y que me oigan contar la historia verdadera, y sobre todo, que se una a Diputación para celebrar por todo lo alto proyectos ambiciosos que darán a Almería una bonita publicidad por todo el mundo gracias al tirón de John Lennon.

-El movimiento beatlemano de Almería cumplió veinte años y no lo celebraron.

No, nos pilló la pandemia. Nacimos en 1999 a partir de mi descubrimiento de la historia de la casa donde Lennon compuso la canción. Fui consciente de la relevancia de mi hallazgo y quise que todo el mundo lo supiera. Enseguida Iñaki Gabilondo me entrevistó para toda España. A la primera persona a la que me dirigí fue a Chipo, a quien estoy tan agradecido. Los aficionados nos unimos, los músicos tocaron, todos hemos disfrutado mucho y al mismo tiempo pedíamos que se conservara la que hoy es Casa del Cine, que se trajera a la primera esposa de John, que se homenajeara a Richard Lester, a Denis O’Dell…han sido los buenos tiempos.

-Recuerdo que hubo burlas y desprecios.

Sí, incomprensibles. ¿Si hubiera sido que Bethoven compuso la Novena Sinfonía aquí alguien dudaría en divulgar la historia? Fue ridículo y afortunadamente ya nadie se atreve. Yo he sido entrevistado por los mayores periodistas de España y Almería ha salido en reportajes de todo el mundo. Incluso en el Times. Y los nuevos libros sobre los Beatles dedican ya más espacio al nacimiento de Strawberry Fields en nuestra Almería.

-Me consta que vienen visitantes de muchos países por la historia de Lennon.

-Y a mí, porque tengo que dejar lo que tuviera previsto, recibirlos y convertirme en su guía. No con todos, por supuesto pero si con los que van a dar publicidad a mi tierra, los VIPS como autores de libros sobre Lennon que han venido de Holanda y Alemania. O hace poco acompañé a Bernadette y Mike Byrne, en Liverpool y de la beatlemanía mundial. Ellos crearon The Beatles Story, el primer museo en el mundo, que se llena cada día de visitantes en Liverpool. Y ella es la decana de los guías turísticos oficiales. Ambos pasan de los 80 y conocieron a fondo en persona a los Beatles. ¿Cómo no iba a pasar el día entero con ellos en Almería?

-No has citado al profesor Juan Carrión.

-Porque lo llevo en el corazón y bueno, hace poco sacaste un magnífico reportaje, por el que te doy las gracias. Por todo tu apoyo de años. Lo llevo muy adentro. Fíjate si David Trueba hubiera ganado el Oscar poniendo a Almería en boca de todo el mundo. Lo hizo sin ganar. Cuando la película me entrevistaron desde EEUU o Australia. Juan amaba Almería y su historia debería de ser ampliada en la Casa del Cine.

-Para terminar, ¿Qué significa el dibujo de tu camiseta?

-Es la verja de Strawberry Field, el lugar que John recordó en Almería y convirtió en canción. Almería debería hermanarse con Liverpool, su relación es única a través de la mente del líder de los Beatles. Es un viejo proyecto que quedó paralizado y que ojalá apoyen todas las instituciones. John adoraba la canción porque adoraba aquel lugar, hasta el punto de que le pusieron este nombre al lugar del músico en Central Park donde cada aniversario sale en televisiones de todo el mundo. Almería debería hacer lo mismo y darse publicidad cada nueve de octubre alrededor de la estatua.