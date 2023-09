José Luis Jaén: “Mi gran pasión es la música, es mi refugio y mi paraíso’

“Mi gran pasión es la música, que es donde más feliz me siento. Es mi refugio y mi paraíso”. Así define José Luis Jaén lo que significa la música en su vida. Y es que por suerte para los amantes de las interpretaciones más descarnadas, José Luis Jaén decidió volver a la música tras unos años de parón y su paso por el concurso televisivo en la pasada temporada ha hecho que su forma de vivir, sentir y transmitir las canciones sea reconocida y apreciada por todo el público.

Tras llegar a la gran final y tras varios conciertos este verano, llega el momento de empezar gira este curso y la puesta de largo será en el Teatro Apolo el sábado, 23 de septiembre, a partir de las 22 horas.

“El sábado 23 inicio la gira por España en Almería. En el Teatro Apolo. Vienen un montón de artistas maravillosos a acompañarme y va a ser una noche inolvidable”, explica José Luis Jaén. En el escenario estará acompañado por el pianista Álex Romero y, a ellos, también sumarán su talento las cantantes Virginia Alves (que también participó en el concurso) y Mar Hernández, los cantautores almerienses César Maldonado y Sensi Falán, los guitarristas Paco Rivas y Francis Hernández y el actor Jesús Herrera. “Son muchos los amigos que me van a acompañar y hay otros muchos que les hubiera gustado estar esa noche pero al final no podrán. Arranco la gira en Almería y la acabaré en Carboneras”, confiesa el artista.

José Luis Jaén nace en Sevilla y crece oyendo flamenco gracias a su padre José Luis García El ligero nacido en Cuevas del Becerro en Málaga. “Yo llegué de Sevilla con 14 meses a Carboneras. Es mi pueblo, el sitio de mi recreo y el lugar donde voy a poner los pies en tierra”. “Hace 45 años estaban haciendo la fábrica de cemento de Carboneras y mi padre es soldador, con lo cual nos vinimos a Carboneras. Podría haber sido artista, porque es el mejor cantaor que he escuchado en mi vida”, rememora José Luis Jaén.

Estudio en el Colegio Simón Fuentes y luego comenzó en el IES Juan Goytisolo. Siendo muy niño solo pensaba en ser ‘biciclista”. El flamenco, la copla y el carnaval inundan su vida musical hasta que a los trece años comienza a tocar la trompeta en la Banda Municipal de Música de Carboneras, de la mano de Juan Antonio Oliva.

De la banda al Conservatorio Profesional de Música de Almería, Jaén estudió grado medio de lenguaje musical y Trompeta. A los dieciséis años comienza a cantar en distintas orquestas en Almería. “Estuve en la Orquesta Almedina y luego pasé a la orquesta Celeste”, señala.

Con dieciocho años se traslada a Barcelona, donde trabaja durante cinco años como crooner, corista, cantante de boleros, de jazz o flamenco y crece profesionalmente gracias a compartir escenario con artistas de talla nacional e internacional. A los veintitrés años vuelve a Almería y gira durante varios años con distintas orquestas como Melodía.

En El Ejido en 2012 monta la Cafetería Alhambra, que fue durante unos cinco años un lugar donde rebosaba la cultura. También crea José Luis Jaén y amigos, su proyecto más personal con el que comienza a girar por Andalucía con su proyecto Vengo sin rencores ni secretos, cosechando gran éxito en cada actuación. En 2020 comienza a trabajar en la compañía de la bailaora Anabel Veloso como cantaor flamenco y ha recorrido África y Europa con distintos espectáculos.

“Hace dos años y medio trabajaba de carpintero por las mañanas en El Ejido, de comercial de energías renovables por las tardes y de camarero por las noches. Presentarme a Tierra de Talentos de Canal Sur Televisión me cambia la vida. Ahora si me estoy dedicando enteramente a la música” subraya el artista.

“Tengo que destacar a cuatro personas claves en mi vida, son cuatro pilares básicos que me han cambiado la vida. Son Leyre Londres, Reynaldo Llerena, Gabriel Pérez y Anabel Veloso. Precisamente Anabel me propuso irme con ella de gira por África. Con ella he cantado flamenco, cuando yo suelo cantar baladas y tango”, sostiene Jaén que la semana próxima canta con Zenet.