Marina González presenta su libro ‘Distopía: Exportaciones’ en Roquetas de Mar

El Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar acogió la presentación de la novela Distopía: Exportaciones a cargo de su autora Marina González Vilaplana. El concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan Carlos Muyor subrayó que “Marina González ha creado unas distopías, que es lo contrario a la utopía, en la cual se muestra un futuro a veces incierto, a veces utilitario, que a veces no concuerda con lo correcto”.

Inmaculada Vilaplana, madre de la autora, explicó que “Marina empezó a leer, escribir y su gran fantasía siendo muy pequeña. Siempre ha tenido muchas inquietudes y siempre ha sido muy ocurrente”.

Por su parte, Marina González subrayó que “nunca hubiera imaginado que algo que en principio iba a ser como mi diario llegaría a convertirse en un libro y que la gente lo leyera”. “El libro tiene muchas etapas. Los primeros capítulos son distópicos, muy de series, muy de películas y superficiales, y luego a partir de la mitad, empecé a involucrarme mucho más”, afirmó.

La experiencia el año pasado en Granada mientras estudiaba Química marca a la autora. “Me sentía muy sola con otras tres personas en un piso que no conocía y tampoco podía abrirme. Aun así, el primer día conocí a una persona muy buena, y con esa persona me di cuenta que me podía abrir a la gente”.

“Recuerdo una época más oscura, donde estaba leyendo una trilogía como ‘La Quinta Ola’ y en mi obra hay una clara influencia de esta obra”. “El año que pase en Granada experimentando una nueva vida con nuevas personas y nuevas clases lo escribí en un diario que se ha convertido en una novela”, apunta. González también anunció que ya tiene escrita su segunda novela. “Es una obra más larga, donde aparecen más personas, y se hablan de muchos más temas. He tardado siete meses en escribirlo”.