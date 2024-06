‘La exposicion ‘Paseos indiscretos’ de José Antonio Villarino, nueva muestra en el CIP

La Sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial acoge una nueva exposición en sus paredes. La muestra Paseos indiscretos, del fotógrafo José Antonio Villarino es la última exposición que llega a este espacio museístico, el más visitado de toda la Red Municipal de Museos de la ciudad.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, fue el encargado de inaugurar una muestra “que no dejará indiferente a nadie que la visite”, manifestó, invitando a almerienses y visitantes a visitar el Centro de Interpretación “y conocer la colección fotográfica que nos muestra el protagonista de la misma, el fotógrafo José Antonio Villarino”.

La muestra la componen, en total, “27 obras realizadas en distintos puntos de la capital almeriense, aunque el autor no ha querido poner sus ubicaciones exactas porque lo importante es lo que sucede y no dónde suceden las cosas”, explica Pérez de la Blanca, haciendo suya la explicación del artista sobre el contenido de la exposición.

El Ayuntamiento, como siempre, “va a apoyar estas exposiciones que ayudan a potenciar la cultura y las distintas alternativas de ocio en nuestra ciudad”, ha reconocido el edil. Además, “aún es más importante, si cabe, el apoyo a nuestros artistas locales como es el caso del fotógrafo José Antonio Villarino”, concluyó Pérez de la Blanca.

Por su parte, el autor de la muestra, José Antonio Villarino, agradecía “al Ayuntamiento de Almería y al Colectivo Desencuadre por darme la oportunidad de exponer mis obras en esta sala tan bonita”. Sobre el contenido de la exposición, el artista explica que “todas las obras son un paseo, una forma de poner orden a la ciudad entre el caos de las aceras, como dice el subtítulo, es pasear por pasear buscando la belleza en lo más cotidiano”. El artista finalizó animando a la gente “a que visite esta exposición y que disfrute, como mínimo, lo que he disfrutado yo haciéndola”.

Por último, Carlos de Paz, comisario de la muestra, reconocía ante los medios que “ese concepto de francotirador, de disparar fotos, no me gusta. Yo siempre he dicho que hacemos fotografía, no disparamos a tirar ni a matar a nadie”, ironizaba. La fotografía de Villarino “es humanista, como la que yo he practicado también en algunos momentos, que trata de captar la vida tal y como es y de contar cómo es la vida actualmente”. La muestra puede visitarse durante todo el mes de junio en el Centro de Interpretación Patrimonial. Finalmente Pérez de la Blanca recordó que “desde hace unos días, todos los espacios museísticos pueden visitarse en horario de verano, por lo que esta exposición podrá contemplarse durante todo el mes de junio de martes a domingos, de 10:30 a 13:30 horas; y, por la tarde, de martes a sábados de 18 a 21 horas”.