Strad, el violinista rebelde lleva la emoción al público con ‘Ícaro’ en Roquetas de Mar

El Teatro Auditorio de Roquetas vivió este sábado un espectáculo musical muy completo desde principio a fin. A su calidad musical hay que destacar los grandes momentos de emoción que contagian al público. Strad, el violinista Rebelde presentaba su nuevo espectáculo Ícaro, un homenaje musical a su abuelo.

El reto personal de este excepcional violinista ofrece durante algo más de una hora una aventura donde cuenta la historia de su abuelo y su relación personal con él, ya que falleció al inicio de la pandemia y el artista no pudo despedirse. Así, cada noche cuando se sube al escenario, de alguna manera lo vive como una terapia para que se produzca esa despedida tan emotiva.

La historia resulta fantástica una vez que sobre el escenario aparece Strad con sus músicos, que hay que subrayar que son fantásticos, y comienza el espectáculo. En Roquetas de Mar, el público quedó fascinado al comprobar que durante los primeros minutos, mientras se produce la actuación se está construyendo un avión de grandes dimensiones.

La idea de ese avión no era otra que ponerse a volar y llegar al cielo y así despedirse el artista de su abuelo. La puesta en escena fue excepcional, ya que se consiguió el efecto de estar en un concierto de música, y a la vez en un montaje teatral. Strad lo consigue con creces. Subrayar la calidad musical de este violinista, que se puede considerar un virtuoso de este instrumento.

El público durante todo el espectáculo es pasajero de un vuelo fantástico. Hay momentos fabulosos como la interpretación de Eloise que hiciera popular en España el cantante Tino Casal o el tema de Niña Pastori, titulado Cai, que emocionó a todos. Aunque en la parte final el encuentro entre el artista y el espíritu de su abuelo convertido en pájaro llevó toda la emoción a un público que se puso en pie para aplaudir.

Al final del espectáculo, Strad explicó la historia de Ícaro. “Mi abuelo, que era trompetista, fue mi gran maestro y en la primera semana de la pandemia, falleció y no me pude despedir de él. Me encantaba tocar con él y en este viaje, la metáfora es que mi abuelo se ha convertido en pájaro y yo construyo un avión para ir a buscarlo. Además no sabe que estoy esperando mi tercer hijo”.

Este gran violinista Strad mostró su gran energía durante todo el espectáculo, ya que no para un momento consiguiendo revolucionar al público. Sobre el escenario estuvieron Jorge Guillén Strad, (Violín); Tania Bernaez Abad, (Bajo); Vicente Hervás, (Batería); Joaquín Alguacil, (Guitarras) y David García, (Teclados).